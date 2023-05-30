ثالث كاتب يقتبس منه.. من هو ألكسندر بوب وأشهر مؤلفاته

يصادف اليوم 30 مايو ذكرى وفاة ألكسندر بوب، هو فيلسوف، ومؤرخ، وكاتب، ومترجم، وشاعر إنجليزي، يعد من أهم الشعراء، وهو ثالث كاتب يتم الاقتباس منه ومن كتبه في "قاموس أكسفورد للاقتباسات"، اشتهر بمقاطعه الشعرية الساخرة.

من أهم اقتباسات ألكسندر بوب:

"اشرب بعمق أو لا تتذوق ينبوع المعرفة، فالجرعات الضحلة تسمم العقل، وكثير من الشرب يعيدنا إلى يقظتنا ثانية."

"قم بدورك باقتدار، ففي ذلك الشرف كله."

"أكثر النّاس إيجابيةً أشدهم سذاجة"

"من يكذب كذبة لا يدرك مدى ضخامة الفعل الذي يفعله، فهو مجبر على اختراع عشرين كذبة أخرى لكي يحافظ على الكذبة الأولى."

"ليس على المرء حرج من الاعتراف بخطئه ، فهذا يعني قوله بكلمات أخرى أنه اليوم أكثر حكمة مما كان بالأمس"

"عندما نغضب فإننا نحاسب الاخرين على اخطائهم بالانتقام من انفسنا."

"إن تُخطئ فأنت إنسان ، أن تُسامِحَ فهذا تصرفٌ إلهي."

"لا يعتقد المرء أبدا أنه سعيد إلا إذا استمتع بالأشياء التي يريدها أو يسعى إليها الآخرون"

"بعض الناس يمدحون في الصباح ما يذمونه في المساء , ولكنني أعتقد أن آخر الآراء أصوبها."

"دع الحمقى يتنافسون على أشكال الحُكم، فالأفضل ما يتم إدارته على أتم وجه."

"العنيد لا يملك آراء، بل الآراء هي التي تملكه."