تعديل سلوك الطفل.. ضمن محاضرات قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية|صور

شهد فرع ثقافة الدقهلية، الثلاثاء، سلسلة من الفعاليات الثقافية بمواقعه التابعة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي ناقشت عدة قضايا في إطار الرسالة التثقيفية والتوعوية التي تقدم للرواد

مكتبة الجوابر.. محاضرة الحفاظ على المال العام

حيث نظمت مكتبة الجوابر محاضرة عن الحفاظ على المال العام، تحدث بها محمد شحاتة عن صيانة المال العام بأنها أمانة في عنق كل مواطن ويتحتم المحافظة عليها. مشيراً لأهمية زيادة الوعي عن طريق بث القيم الحميدة بينهم، والتنبيه إلى خطورة الإقدام على انتهاك حرمة الممتلكات العامة.

بيت ثقافة دكرنس.. محاضرة البطالة وكيفية التغلب عليها

كما عقد بيت ثقافة دكرنس محاضرة بعنوان "البطالة وكيفية التغلب عليها" بمركز شباب القليوبية، أوضحت خلالها زينب كمال مفهوم البطالة، وأهمية إتاحة فرصة للشباب للتعبير عن رأيهم، لعرض حلول تشجع على العمل والتحرك وتكون مبعث إلهام لتغير حقيقي.

بيت ثقافة بني عبيد.. محاضرة تعديل سلوك الطفل

وأقام بيت ثقافة بني عبيد محاضرة بعنوان "تعديل سلوك الطفل" أوضحت بها نجوى إبراهيم أن السلوك السليم لدى الأطفال هو دليل على اتباع أسلوب سليم في التربية ودليل على وعي الأب والأم فى التعامل مع أبنائهم وحرصهم على غرس القيم والمبادئ. مضيفةً أن تعديل السلوك يبدأ منذ الصغر بواسطة التوجيه والإرشاد والتوعية والنصح ومد يد العون والمساعدة لهم عند الحاجة.

نادي الأدب ببيت ثقافة السنبلاوين

بينما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة السنبلاوين ورشة أدبية، شارك فيها عدد من الشعراء بقصائدهم منهم سامح عبد الفضيل وقصيدة "استغفر الله العظيم"، زوزو علي وقصيدة تيك توك، محمد أبو المعاطي قصيدة "العشرة"، زينب تمراز قصيدة "عايزة أفرح"، د. أحمد ناصف قصيدة “وصايا وتأملات”.

اللقاءات نظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وكان الفرع قد شهد مؤخراً عدداً من الفعاليات المتنوعة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ضمن برنامج مكثف بمواقع قصور الثقافة بجميع المحافظات.

لقاءات فرع ثقافة الدقهلية

فرع ثقافة الدقهلية

فرع ثقافة الدقهلية

فرع ثقافة الدقهلية

فرع ثقافة الدقهلية

فرع ثقافة الدقهلية