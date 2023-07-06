الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

يستضيف مسرح نهاد صليحة المطرب والشاعر عمر جاهين، في الحفل الذي يقدمه مساء يوم الجمعة الموافق 7 يوليو في تمام الثامنة.

عمر جاهين عبر مواقع التواصل..

وكشف عمر جاهين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من المفاجأت التي يجهزها لجمهوره خلال حفل الجمعة .

وأضاف عمر جاهين، أنه سيقدم خلال الحفل أكثر من 10 أغاني جديدة بجانب أغانيه السابقة، مشيراً إلى حضور عدداً من ضيوف الشرف لهذا الحفل من بينهم: بهاء چاهين، أمين حداد، مصطفى إبراهيم، وأحمد حداد، كما ستشارك معه الحفل المذيعة والمطربة زهرة رأمي والتي ستقدم خلال الحفل لأول مرة أغنية من تلحينها.

كما ستشارك الحفل الفنانة والمغنية والحكاءة سامية چاهين، لتغني بجانبهم أغنية "البيانولا" لصلاح چاهين.

جدير بالذكر أن عمر جاهين، موسيقي وممثل ومطرب وشاعر مصري، خريج المعهد العالى للفنون المسرحية، وهو حفيد الشاعر الكبير صلاح جاهين.