عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أوصى بتسجيلها.. عالم آثار شهير يكشف تاريخ قبة الشيخ الدكروري| تعرف عليها

الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة الحداد

اكتشف الدكتور محمد حمزة الحداد العميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة،  قبة الشيخ الدكرورى داخل مبنى المتحف الزراعي بالدقي، وألقى عنها بحثًا في “مؤتمر الجيزة عبر العصور” بكلية الآثار جامعة القاهرة، كما أوصى بتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية.


وأوضح الدكتور محمد حمزة من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، أنه قام بنشر دراسة عن قبة الشيخ الدكروري في كتابه الأخير  «آثار وأسرار» الصادر في  أبريل 2023، حيث أوصى بتسجيلها في عداد الآثار الإسلامية. 

 

القيمة التاريخية للقبة

 

وذكر الدكتور محمد حمزة أن "لهذه القبة قيمة تاريخية وأثرية وطوبوغرافية، فهى تحدد الموقع الأصلي لحي بولاق الدكرور بالجيزة، حيث أنشئت على الشاطئ الغربي للنيل في العصر الفاطمي خلال عهد الخليفة العزيز بالله للشيخ الدكرورى من بلاد التكرور في غرب إفريقيا، وكان لهم حي بالقرافة عرف بالتكارنة والسودان؛ ومن ثم تجمع التكارنة في هذه المنطقة ونُسبت إليهم حتى عهد الخديوي إسماعيل عندما قام بتحويل الشاطئ الغربي للنيل بطريقة هندسية من جهة الغرب إلي الشرق حتى موضعه الحالي بالعجوزة؛ وبالتالي تحولت المنطقة إلى تجمع سكاني حضري جديد، وأمر الخديوي بنقل سكان بولاق الدكرور الي موضعهم الحالي غرب السكة الحديد".

وتابع: "وعندما تم إنشاء المتحف الزراعي في عهد الملك فؤاد؛ تم الحفاظ على القبة وظلت في موضعها  في مؤخرة المتحف، ويمكن مشاهدتها  على اليمين من مطلع كوبري 6 أكتوبر للقادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز والمهندسين".

تفاصيل مثيرة.. إنقاذ وتسجيل شاهد قبر يعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني|تابع

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

بناه أمنمحات الثالث.. تفاصيل غامضة عن الهرم الأسود|تعرف عليه

تعرف على سبب إشادة المخرج ماكس سالومون بفيلم الهرم المفقود|تفاصيل

تعديل سلوك الطفل.. ضمن محاضرات قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية|صور

إبداعات شعر العامية في أمسية بنادي أدب بورسعيد|صور

في ذكرى ميلاده.. محطات مجهولة من حياة الشاعر الفنلندي إينو لينو

نادي أدب طنطا يناقش «حفناويات وإبيجرامات» |صور

غدًا.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي

العصر المملوكي

 

وأضاف: "أما عن القبة فقد تعرضت للعديد من المراحل وأهمها في العصر المملوكي الجركسي في عهد السلطان الناصر محمد بن قايتباي الذي جلس على العرش عقب وفاة والده السلطان الأشرف قايتباي عام901هجرية/1496م، وهو ما يؤكده ذلك النقش التذكاري المُكتشف والذي لم يسبق نشره إلا في أعمالي المشار اليها". منوهًا إلى أن موضع القبة يُعد نقطة ارتكاز مهمة وقوية لكل من يتصدي لدراسة التطور العمراني والطوبوغرافي للنيل ومدينة الجيزة ونموها وامتدادها من العصر الفاطمي الي العصر الحديث.

 

وأشار “حمزة” إلى أن القبة تحتفظ بنقش نادر بخط الثلث المصري للسلطان الناصر محمد بن قايتباي، وليس له من الآثار إلا القليل؛ لذلك يجب أن تسجل القبة في عداد الآثار حتى لا نفقدها للأبد في مشروعات تطوير قادمة في تلك المنطقة. مؤكداً على أهمية قيام وزارة الآثار، وكليات الآثار وأقسامها بكليات الآداب بالجامعات المصرية بدورها في خدمة المجتمع والحفاظ على التراث ، لأن مهمتها ليست فقط تخريج كوادر وطنية مدربة مؤهلة فحسب، بل خدمة المجتمع والدولة بوضع رؤية شاملة متكاملة للحفاظ على الآثار وصيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، والتعاون مع وزارة الآثار ومخاطبتها رسميًا بتنفيذ كل التوصيات المتعلقة برسائل الآثار والأبنية ذات الطابع المتميز، والتحف المنقولة التي ترجع إلى ما بعد عام 1883، لتسجيلها طبقًا للمادة 2 من القانون.

الدكتور محمد حمزة قبة الشيخ الدكرورى المتحف الزراعي جامعة القاهرة الآثار الإسلامية كتاب آثار وأسرار الملك فؤاد الخديوي إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

عمرو الدرديري عن كهربا: نراه 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

بناه أمنمحات الثالث.. تفاصيل غامضة عن الهرم الأسود|تعرف عليه

تعرف على سبب إشادة المخرج ماكس سالومون بفيلم الهرم المفقود|تفاصيل

تعديل سلوك الطفل.. ضمن محاضرات قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية|صور

إبداعات شعر العامية في أمسية بنادي أدب بورسعيد|صور

في ذكرى ميلاده.. محطات مجهولة من حياة الشاعر الفنلندي إينو لينو

نادي أدب طنطا يناقش «حفناويات وإبيجرامات» |صور

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

إعلامي يعلن تفاصيل أزمة كبرى بسبب حكام مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ