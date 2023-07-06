عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل مثيرة.. إنقاذ وتسجيل شاهد قبر يعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني|تابع

شاهد قبر يعود لعصر
شاهد قبر يعود لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني

قامت مبادرة "شواهد مصر" للحفاظ على تراث مصر من خلال بادرتها المعنية بـ "توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجلة في حيز مشروع توسعة طريق صلاح سالم" بإنقاذ شاهد قبر غير مسجل بعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. 

وتمت أعمال الإنقاذ التي تقوم بها مبادرة شواهد مصر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث يتم تسليم الآثار غير المسجلة للوزارة فور إنقاذها لتسجيلها والحفاظ عليها. 

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

بناه أمنمحات الثالث.. تفاصيل غامضة عن الهرم الأسود|تعرف عليه

تعرف على سبب إشادة المخرج ماكس سالومون بفيلم الهرم المفقود|تفاصيل

تعديل سلوك الطفل.. ضمن محاضرات قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية|صور

إبداعات شعر العامية في أمسية بنادي أدب بورسعيد|صور

في ذكرى ميلاده.. محطات مجهولة من حياة الشاعر الفنلندي إينو لينو

نادي أدب طنطا يناقش «حفناويات وإبيجرامات» |صور

غدًا.. انطلاق الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي

مخرج الروائع.. ذكرى ميلاد يحيى العلمي اشتهر بالأعمال الوطنية والتاريخية والجاسوسية|نوستالجيا

شاهد السيدة توفيقة 

 

عثر القائمون على مبادرة شواهد مصر على شاهد قبر لسيدة تُدعى “توفيقة” مصنوع من الحجر الجيري، مكتوب ومنحوت  عليه بشكل مُنمق ورائع في ستة أسطر: 

"الموت حق
هذا قبر
المرحومة المبرورة السِّت
توفيقة كريمة المرحوم عثمان
بك رمزي توفيت ليلة الثلاثاء
١٨ رمضان سنة ١٣٢٦ هجرية".

 

شاهد توفيقة بعد الإنقاذ والتوثيق

 

أي أن صاحبة الشاهد هى السيدة توفيقة ابنة عثمان بك رمزي، تُوفيت في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لعام 1326 هجرية، الموافق 14 أكتوبر 1908 ميلادية، إبان حكم الخديوي عباس حلمى الثاني.

يُذكر أن مبادرة شواهد مصر قامت بإنقاذ هذا “الشاهد” قبل فقده نهائيًا، داخل أحد الأحواش التي تمت إزالتها خلال شهر مايو الماضي.

ومن جانبها قدمت مبادرة شواهد مصر الشكر لكافة قيادات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة وحي الخليفة على تيسير إجراءات توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجلة؛ من أجل الحفاظ على هذا الإرث الإنساني غير المتكرر.

شواهد مصر تراث مصر توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجلة وزارة السياحة والآثار الخديوي عباس حلمي الثاني شاهد قبر توفيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

مرتضى منصور يضغط والجبلاية تتراجع.. حكام أجانب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

سبب وفاة طالب الثانوية العامة أثناء امتحان مادة الإنجليزي | تفاصيل

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

موضوعات متعلقة

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

بناه أمنمحات الثالث.. تفاصيل غامضة عن الهرم الأسود|تعرف عليه

تعرف على سبب إشادة المخرج ماكس سالومون بفيلم الهرم المفقود|تفاصيل

تعديل سلوك الطفل.. ضمن محاضرات قصور الثقافة بمحافظة الدقهلية|صور

إبداعات شعر العامية في أمسية بنادي أدب بورسعيد|صور

في ذكرى ميلاده.. محطات مجهولة من حياة الشاعر الفنلندي إينو لينو

نادي أدب طنطا يناقش «حفناويات وإبيجرامات» |صور

ترشيحاتنا

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

نادي عريق | أول تعليق من حمدي فتحي بعد انتقاله إلى الوكرة القطري

محافظ الإسكندرية : أجمل شواطئ العالم في عروس المتوسط

بعد العرض الخليجي | الزمالك يكشف موقف محمد عواد مع الفريق

قاعدة على رجله | تفاصيل صادمة عن بطل فيديو موتوسيكل الجيزة

قائد الجيش الأوكراني: الهجوم المضاد يسير وفقا للخطة الموضوعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس فاكراها جسدية.. أمراض المناعة الذاتية أكثر من 20 نوعا|أبرزها القولون والمفاصل

بدون حلويات .. طرق طبيعية لعلاج النحافة

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ