تفاصيل مثيرة.. إنقاذ وتسجيل شاهد قبر يعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني|تابع

قامت مبادرة "شواهد مصر" للحفاظ على تراث مصر من خلال بادرتها المعنية بـ "توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجلة في حيز مشروع توسعة طريق صلاح سالم" بإنقاذ شاهد قبر غير مسجل بعداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وتمت أعمال الإنقاذ التي تقوم بها مبادرة شواهد مصر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث يتم تسليم الآثار غير المسجلة للوزارة فور إنقاذها لتسجيلها والحفاظ عليها.

شاهد السيدة توفيقة

عثر القائمون على مبادرة شواهد مصر على شاهد قبر لسيدة تُدعى “توفيقة” مصنوع من الحجر الجيري، مكتوب ومنحوت عليه بشكل مُنمق ورائع في ستة أسطر:

"الموت حق

هذا قبر

المرحومة المبرورة السِّت

توفيقة كريمة المرحوم عثمان

بك رمزي توفيت ليلة الثلاثاء

١٨ رمضان سنة ١٣٢٦ هجرية".

شاهد توفيقة بعد الإنقاذ والتوثيق

أي أن صاحبة الشاهد هى السيدة توفيقة ابنة عثمان بك رمزي، تُوفيت في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لعام 1326 هجرية، الموافق 14 أكتوبر 1908 ميلادية، إبان حكم الخديوي عباس حلمى الثاني.

يُذكر أن مبادرة شواهد مصر قامت بإنقاذ هذا “الشاهد” قبل فقده نهائيًا، داخل أحد الأحواش التي تمت إزالتها خلال شهر مايو الماضي.

ومن جانبها قدمت مبادرة شواهد مصر الشكر لكافة قيادات وزارة السياحة والآثار ومحافظة القاهرة وحي الخليفة على تيسير إجراءات توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجلة؛ من أجل الحفاظ على هذا الإرث الإنساني غير المتكرر.