صاحبة أبجد ضمن قائمة فوربس لأفضل سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية

نشرت مجلة فوربس، قائمتها “20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية” لعام 2023، والتي تتضمن النساء المؤسسات اللاتي أنشأن شركات قوية تعمل في مجال التكنولوجيا.

مؤسسة منصة أبجد

وجاءت ضمن القائمة لهذا العام، رائدة الأعمال الأردنية إيمان حيلوز، مؤسسة منصة أبجد للكتب الإلكترونية والنشر الرقمي، والتي أسستها منذ عام 2012.



يعد أبجد منصة مدفوعة لنشر الكتب الإلكترونية والرقمية العربية، وتضم مكتبة المنصة أكثر من 20 ألف كتاب ورواية عربية، وتم تنزيل التطبيق أكثر من مليوني مرة، من خلال متجري (Google Play) و(App Store)، ويتواجد على المنصة أكثر من 3.5 مليون قارئ. كما شغلت “حيلوز” قبل تأسيس أبجد، منصب مديرة التسويق وإدارة المعرفة في شركة KPMG.

وتمثل الأسماء الأخرى المذكورة بالقائمة، 12 قطاعًا من القطاعات الفرعية الأكثر أهمية في مجال التكنولوجيا، كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا العقارات، وغيرها.

تتصدر الإمارات القائمة لكونها مقرًا لـ11 شركة في التصنيف، تليها مصر بـ3 شركات و السعودية بشركتين. بينما تهيمن الأردنيات على القائمة بـ4 مؤسِسات، تليهن مؤِسسات من مصر وبريطانيا وتركيا، بواقع سيدتي أعمال لكل منها.

رائدة الأعمال إيمان حيلوز

حصلت إيمان حيلوز على بكالوريوس علوم الحاسوب من جامعة الأميرة سمية في الأردن، عام 2005 وماجستير إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأردنية، عام 2008.

وهى شريكة مؤسسة في مبادرة سوية الغير ربحية في الأردن، منذ يوليو عام 2011.

شغلت منصب مديرة ثانية للتسويق وإدارة المعرفة في شركة “كيه بي إم جي” في الأردن خلال عام 2012، كما عملت باحثة مستقلةً للتسويق ومنسقة للمشاريع في "شركة مایندست للأبحاث بين 2011 و 2012، وكانت متدربة في "مركز الشهادات الأميركية في الأردن - ACCJORDAN“ خلال تلك الفترة.

كما شغلت عدة مناصب في شركة “إيسنس” للحلول البرمجية ، منها : منسقة التسويق والاتصالات خلال عام2011، وذلك بعد أن كانت مسؤولة عن تحسين نهج الأعمال في الشركة ذاتها بين 2009 و2011، كما كانت ، مهندسةً لمراقبة الجودة بين 2006 و 2008، ومديرة لمراقبة الجودة بين 2008 و 2009.

شارکت ضمن برنامج إرشادي في المقر الرئيسي لشركة "تويتر" في الولايات المتحدة، وعملت على عدة مشاريع ضمن فريق الزعماء الناشئين في الشركة عام 2016.