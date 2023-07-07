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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أهمية النيل لمصر في محاضرة للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة

مكتبة 6 أكتوبر
مكتبة 6 أكتوبر

شهدت مكتبة 6 أكتوبر الثقافية، أمس الخميس، محاضرة نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعنوان "نهر النيل وامتداد الحياة". 

 

محاور المحاضرة 

تحدثت الكاتبة إيمان شوكت عن قصة نهر النيل بدءاً من منبعه من بحيرة فيكتوريا، وعن رافديه النيل الأبيض والأزرق، موضحةً للأطفال من رواد المكتبة أن النيل أطول أنهار العالم، ويجري في عدة دول شرق أفريقيا منها مصر ومجموعة دول حوض النيل، وله أهمية بالغة لمصر كونه المصدر الرئيس للمياه الصالحة للشرب، وري الأراضي الزراعية.

شرحت "شوكت" للأطفال أهمية المياه والحفاظ عليها لأنها مصدر الحياة، كما ذكرت العديد من المعلومات عن تاريخ النيل ومصادره ومصبه، واختتمت المحاضرة بورش حكي لقصص من خيال الأطفال؛ لتدريبهم على كيفية السرد القصصي المنطقي والشيق بأسلوب جذاب وسلس.

 

المحاضرة جاءت ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، حيث تشهد برامج الإدارة تنوعا في المحتوى المقدم بهدف التوعية بالعديد من القضايا، وتنمية ودعم قدرات ومواهب الأطفال والنشء.

مكتبة 6 أكتوبر الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة نهر النيل النيل الأبيض دول حوض النيل

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