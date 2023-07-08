ورش حرفية وفنية.. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة بهاء الدين|صور

استمر قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

فعاليات متنوعة

تضمنت فعاليات أمس الخميس، ورشة أشغال فنية لتعليم التطريز اليدوي، أوضحت بها سوسن سيد أن التطريز هو فن الخياطة الزخرفية على القماش بالإبرة والخيط، سواء على الملابس أو الألحفة أو غيرها من الأقمشة، مشيرةً إلى أن التطريز هواية جميلة ومصدر للدخل الأسري، وأفادت بوجود عدد كبير من غرز التطريز من أهمها غرزة السراجة، الفرع، السلسلة، البذرة البطانية، الفستون، وغرزة رجل الغراب، وأن غرزة السراجة من أسهل أنواع الغرز مقارنة بأنواع الغرز الأخرى، حيث تكون غرزتها بسيطة جدًا وتشبه غرزة الماكينة وغرزة الفرع تنتج خطوطا تكون على شكل دقيقة وبسيطة جدا، كما أنها تشبه الفرع، وتستعمل في إنتاج فروع أغصان الأشجار والأزهار، حيث يكون مسار التطريز من اليسار إلى اليمين.

أعقبها ورشة فنون تشكيلية للفنان إبراهيم حسين، وبها شارك الأطفال بعمل رسومات فنية من وحي خيالهم لتنمية الخيال لديهم شملت موضوعات لا للتدخين وشرح أضرار التدخين من خلال اللوحات الفنية المعبرة، كما استكمل بعض الأطفال لوحاتهم الخاصة بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث شاركوا برسومات فنية تعبر عن هذه المناسبات المهمة.

وفي سياق متصل عقد القصر، ورشة حكي للأطفال ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتشجيعهم على القراءة والاطلاع المستمر قدمتها هبة محمد عبود محمود، كما أقيمت ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال في الشعر والقصة والحكي، بجانب ورشة لتعليم العزف على الآلات الموسيقية المختلفة للمايسترو نصر الدين أحمد، حيث قام بتدريب الأطفال على آلة الدرامز والعود والأورج وآلات النفخ الخشبية والطبلة والأوكورديون وقام بتدريبهم على المقامات المختلفة والسلم الموسيقي بأسلوب بسيط يتوافق وسن وإمكانيات الأطفال المختلفة.

وقدم القصر ورشًا فنية أيضًا لذوي الهمم والتي تضمنت ورشة فنون تشكيلية عن ذكرى ثورة 30 يونيو، وورشة لرسم بورتريه للفنان إبراهيم حسين ولوحات عن أضرار التدخين، وختامًا استمرت ورشة الفنون الشعبية تدريب الفنان خالد نصر باقبال كبير من الأطفال العاشقين للتراث الشعبي والوطني الأصيل.