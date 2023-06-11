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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أهمية اتخاذ قدوة من الشخصيات التاريخية ضمن الفعاليات الثقافية للأطفال في أسيوط

صدى البلد

شهد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، الجمعة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارا لأنشطة الإجازة الصيفية التي تلقى إقبالا كبيرا من رواد القصر وذوي الهمم.

تضمنت الفعاليات محاضرة تنمية بشرية لـ هبة عبود عن "أهمية اتخاذ قدوة صالحة من الشخصيات التاريخية" وتحدثت بها عن أهمية أن يتخذ كل طفل قدوة في المجال الذي يحبه مثال أحمد زويل أو طه حسين أو مجدي يعقوب وغيرهم، ثم يقرأ الطفل السيرة الذاتية ليقتدي بها سواء في الأخلاق وطريقة التعليم وحب العلم والتخصص، ويدرس كل عوامل النجاح وما عاناه هؤلاء الرموز إلى أن أصبحوا شخصيات تاريخية، فالطريق لم يكن مفروشا بالورود، وخلال اللقاء تم توزيع كتب على الأطفال، وبعد القراءة المتأنية قامت بترك كل طفل يسرد تاريخ القدوة التي اختارها وشجعت المتميزين بجوائز رمزية.

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وفي المجال الفني شرحت سوسن محمود في ورشة تدريبية غرز التطريز المختلفة وتدريب الفتيات عليها، وأعقبها ورشة تفصيل ورسم باترون، كما قدمت ورشة فنية في مجال الفنون التشكيلية قام خلالها الأطفال برسم موضوع عن التضحية مع الفنان إبراهيم حسين.

وقدم إسلام محمد ورشة حكي عن "أعلام أسيوط في كل المجالات"، موضحا أهمية الكفاح من أجل الوصول للأهداف باستخدام الإبداع والذكاء الاجتماعي وتنمية القدرات، إلى جانب ورشتي حكي قدمتها طفلة وطفل من رواد القصر عن النشاط والصداقة وحب الخير للآخرين، ومسابقة ثقافية لتنمية الوعي وتعزبز مشاركة الأطفال بالمكتبة وتشجيعهم على الاطلاع المستمر وأهمية الكتاب وكيفية اختيار الكتاب المناسب

بجانب ذلك أقيمت ورش لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح والشعر والقصة والادب كتراث مهم وخاصة كلمات الأغاني التراثية الهادفة والألحان الموسيقية والموسيقى والغناء للفنان نصر الدين أحمد سيد بإقبال كبير، والفنون الشعبية للفنان خالد نصر الدين حسين بمشاركة أطفال من ذوي الهمم.

وفي إطار الحفاظ علي التراث، أقيمت ورشة لحرفة التلي، قامت خلالها المدربة ياسمين جاد بتوضيح الحكاية الشعبية والتراثية للتلي ثم تناولت أهميته وأنه منتج يسوق عالميا، ثم قامت بتدريب الأطفال علي الغرز المختلفة، وعمل أشكال تراثية للجمل والزرعة والهلال والفانوس والعروسة، كما قدمت الفنانة نهال عصام ورشة أشغال فنية لتدريب الأطفال علي كيفية استخدام الأسلوب الأمثل لتدوير خامات البيئة.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها القصر بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث يحرص القصر على إدراج برنامج ثقافي وفني شامل خلال فترة الإجازة الصيفية الأمر الذي يلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا مع الفعاليات والخدمات المقدمة للرواد.

ثقافة احمد بهاء الدين الإجازة الصيفية الذكاء الاجتماعى الشخصيات التاريخية السيرة الذاتية

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