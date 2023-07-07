عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اللجنة المتخصصة أجمعت على تميزها..

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال

أعلن البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج  خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عن العروض الستة المشاركة في مسابقة الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري. 

 

المخرج خالد جلال وأعضاء اللجنة المتخصصة 

 

كان خالد جلال قد شكل لجنة متخصصة تضم كوكبة من النقاد المسرحيين، لاختيار العروض التي سيشارك بها البيت الفني للمسرح في مسابقة المهرجان هذا العام، ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من  النقاد: يسري حسان، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد بهجت، هند سلامة، ورشا عبد المنعم .

بنحب مصر.. تنظيم يوم ثقافي لأطفال دار الرعاية بالفسطاط| صور

صاحبة أبجد ضمن قائمة فوربس لأفضل سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية

أهمية النيل لمصر في محاضرة للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

أوصى بتسجيلها.. عالم آثار شهير يكشف تاريخ قبة الشيخ الدكروري| تعرف عليها

تفاصيل مثيرة.. إنقاذ وتسجيل شاهد قبر يعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني|تابع

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

بناه أمنمحات الثالث.. تفاصيل غامضة عن الهرم الأسود|تعرف عليه

تعرف على سبب إشادة المخرج ماكس سالومون بفيلم الهرم المفقود|تفاصيل

عروض متميزة

وجاء في قرار اللجنة أنها وجدت صعوبة في اختيار العروض، نظرًا لتقارب المستوى بين هذه العروض وتميزها، وبعد المناقشة وقع الاختيار على العروض التالية:
"سيدتي أنا" من إنتاج المسرح القومي، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدي، وعرضي "خطة كيوبيد" و "سيب نفسك" من إنتاج المسرح الحديث، و"ستوكمان" مسرح الغد، إلى جانب عرض "ياسين وبهية" من إنتاج مسرح الشباب. 

 

العرض المسرحي سيدتي أنا
العرض المسرحي طبيب وأمير

 

العرض المسرحي خطة كيوبيد
العرض المسرحي سيب نفسك
العرض المسرحي ستوكمان
العرض المسرحي ياسين وبهية

 

 

العروض الاحتياطية 

اختارت اللجنة عرضين احتياطيين في حال اعتذار أي من العروض السابقة وهما: "بيت روز" و "باب عشق"، وكلاهما من إنتاج مسرح الطليعة.

 

فرقة مسرح الشمس 

 

العرض المسرحي مغامرات جيمو

وأوصت اللجنة بتقديم عرض "مغامرات جيمو" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة،  على هامش عروض المهرجان، تقديرًا لتميزه. 

خالد جلال البيت الفني للمسرح فرقة مسرح الشمس باب عشق المسرح القومي مسرح الغد المسرح الكوميدى المهرجان القومي للمسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

كاف يحدد موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

مفاجأة .. أوسوريو يتلقى عرضين للرحيل عن الزمالك

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

قرار نهائي.. كاف يحدد موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

موضوعات متعلقة

بنحب مصر.. تنظيم يوم ثقافي لأطفال دار الرعاية بالفسطاط| صور

صاحبة أبجد ضمن قائمة فوربس لأفضل سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية

أهمية النيل لمصر في محاضرة للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

أوصى بتسجيلها.. عالم آثار شهير يكشف تاريخ قبة الشيخ الدكروري| تعرف عليها

تفاصيل مثيرة.. إنقاذ وتسجيل شاهد قبر يعود لعهد الخديوي عباس حلمي الثاني|تابع

صدر حديثا.. كتاب ما وراء القصيدة للدكتور محمد سليم شوشة

الجمعة 7 يوليو.. حفل المطرب عمر جاهين على مسرح نهاد صليحة

ترشيحاتنا

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

أم صلال القطري يكشف عن لاعب وحيد يتمنى ضمه من الأهلي

أعلنت التضامن مع جنين.. دولة أوروبية تتسبب في غضب إسرائيل

جمال شعبان : هذا سبب خلافي مع هبة قطب وعمرو أديب

بعد تزويد أمريكا لـ أوكرانيا بقنابل فتاكة.. تدخل عاجل من الأمم المتحدة

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختبارات بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أقل من 24 ساعة| عطل يضرب تطبيق ثريدز.. هل أطاح به تويتر؟

سعر صادم لحقيبتها.. غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية في باريس

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

لذيذة وشهية.. طريقة عمل كيكة التمر بدون سكر وبيض

فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ