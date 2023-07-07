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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بحضور كبير.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية المجانية بطنطا

مكتبة دار الكتب بطنطا
مكتبة دار الكتب بطنطا

استمرت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا في تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، منذ 19 يونيو الماضي، وحتى يوم 24 يوليو الحالي، ضمن أجندة فعالياتها لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء محافظة الغربية، وسط حضور وإقبال كبير للرواد. 

 

طريقة الجلوس أثناء الكتابة 

في هذا السياق، استعرض خبير الخطوط الفنان حامد فرج تاريخ الخط العربي عبر العصور المتلاحقة، كما أوضح الطريقة المثلى للجلوس أثناء الكتابة، مشيرًا إلى أن اتباع مثل تلك التعليمات تعمل على تحسين الخط للكاتب، كما تؤدي إلى تحسين حالته المزاجية كونه يجلس بشكل صحيح، وتابع: "تكون وضعية الجلوس الصحيحة كالتالي، الجلوس باستقامة وانتصاب الظهر قدر الإمكان حتى يكون وزن الرأس محملًا على العمود الفقري وليس على الرقبة، وعدم إمالة الورقة أو الرأس لليسار والمحافظة عليهما بشكل مستقيم".

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أنشطة ورشة الكتابة

وتعرف المشاركون بالورشة على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما تسابق الحضور في تطبيق كل ما جاء على لسان خبير الخطوط من خلال كتابة عدد من الحروف منها "ل، ن، ق، ج، و".

 

يذكر أن فعاليات الورشة الفنية لتعليم طرق الكتابة الإبداعية والتدريب على فنون الخط العربي سوف تستمر خلال شهر يوليو الحالي أيام 13و19و24، حيث من المقرر إقامة ورش لاكتشاف المواهب الصغيرة في كتابة الرواية والقصة القصيرة وإلقاء الشعر والتدريب على كيفية الكتابة والتلخيص للأبحاث العلمية، بمشاركة الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى. 

 

الصور 

 

ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي
 مكتبة دار الكتب بطنطا
ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي
ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي
مكتبة دار الكتب بطنطا 
مكتبة دار الكتب بطنطا
الكتابة مكتبة دار الكتب طنطا الخط العربي الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة الغربية

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