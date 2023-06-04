المركز الثقافي بطنطا يشهد إقبالاً على فصول الباليه وورش الكتابة الإبداعية للأطفال

نظم المركز الثقافي بطنطا العديد من الورش الفنية والأدبية لرواد المركز، حيث استقبل ما يقرب من 260 طفلاً للتدريب على فنون الخط العربي والإسلامي، وكذلك الاشتراك في الدورة التدريبية لتحسين الخطوط للأطفال والشباب، تدريب الخطاط والفنان حامد على فرج أستاذ بمدرسة ومعهد الخطوط بالغربية، والذي أكد على أهمية الخط العربي في حياتنا اليومية باعتباره أحد الفنون التشكيلية، وقدم المركز عدداً من المحترفين المتدربين خلال الأعوام الماضية لجميع الأعمار.

وعلى جانب آخر، بدأ المركز اليوم أولى محاضرات الورشة الأدبية للمؤلف الصغير والكتابة الإبداعية مع الشاعر الشاب محمد سامي مقدما شرحا وافيا للفرق بين كل نوع من انواع الكتابة الأدبية والعناصر التي يحتاجها المؤلف حتى يستطيع كتابة عمل إبداعي، حيث تعرف الأطفال على الفرق بين الشِعر والقصة والرواية والمقال وأهمية تحديد الفكرة وكذلك التعرف على التفاصيل والأحداث والشخصيات والحوار والخيال كأهم العناصر الإبداعية، وتقدم الورش للرواد بالمجان بمشاركة الأطفال والشباب من سن 8 سنوات وحتى 18 سنة.

للعام الخامس. .

المركز الثقافي بطنطا

ويستمر مركز تنمية المواهب بطنطا في استقبال الراغبين لتنمية مواهبهم الفنية في مجال الرسم والباليه، والغناء، والعزف على الجيتار والايقاع بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة، ودار الأوبرا المصرية، و ذلك للعام الخامس على التوالي، وشهدت فصول الباليه والرسم والجيتار والكورال إقبالاً كبيراً للمشاركين خلال إجازة الصيف، حيث يتم التدريب مع متخصصين وأكاديميين في كل مجال، وتدريبهم على مدار ثلاث شهور متتالية ومستمرة طوال العام.

المركز الثقافي طنطا

الفعاليات ينظمها المركز استكمالاً لأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، خلال إجازة الصيف داخل المواقع والمراكز الثقافية، وتُنفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.