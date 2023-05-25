محاضرة بعنوان «الاضطرابات السلوكية للأطفال» لقصور الثقافة بطنطا

عقدت دار الكتب بمدينة طنطا، أمس الأربعاء، محاضرة تثقيفية بعنوان «الاضطرابات السلوكية عند الأطفال»، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

محاضرة الدكتور محمود الجندي

تحدث في المحاضرة الدكتور محمود الجندي، أخصائي الطب النفسي والتخاطب، مشيرًا إلى أن الاضطرابات التي تصيب الأطفال تدل على أن هناك تداخلًا قد حدث في سلوكيات الطفل؛ نتج عنها حدوث بعض المشكلات التي قد تكون لأسباب نفسية أو وراثية.

دكتور محمود الجندي

وشدد "الجندي" على ضرورة ملاحظة الأبوين للطفل، وبخاصة خلال الشهور الأولى من الولادة؛ للتعرف على سلوكه ومدى انتباهه بما حوله وكيفية ردود أفعاله لما يحيط به، لافتًا إلى أن فرط الحركة لدى الطفل يعتبر من المشاكل النمائية، وبأن ظهور أعراض التوتر والقلق على الطفل؛ من دلائل إصابته بالاضطرابات النفسية أو السلوكية.

دار الكتب بطنطا

هذا واستطرد أخصائي الطب النفسي قائلًا: "إن مشكلة التأخر الذهني عند الأطفال تحتاج من الأبوين معاملة خاصة، كون الطفل تجده يتحدث بطريقة عادية ويتعامل اجتماعيًا مع من حوله، لكن يواجه صعوبة نوعًا ما في فهم الأمور المحيطة به، ويحتاج للشرح أكثر من مره للاستيعاب"، وأوضح أن حالات إصابة الطفل بالتأخر الذهني يصعب معها التأهيل، ولكن من الممكن أن يتعلم الطفل المصاب بالتوحد بعضا من الحرف اليدوية أو المهارية، وهو الأمر الذي يمكن اكتشافه مبكرًا عن طريق تطبيق اختبارات الذكاء على الطفل المصاب.

وأكد أن معظم حالات إصابة الطفل بالاضطرابات النفسية أو السلوكية تعود إلى بعض الأخطاء من الأبوين في التربية خلال السنوات الأولى، كحدة التعامل أو التقليل من كيان الطفل، مشيرًا إلى أن إعطاء الطفل جرعات من الحنان تجنبهم العديد من المشكلات، ولاسيما قبيل استعداده لدخول مرحلة المراهقة.