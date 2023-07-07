العرض المتحفي.. دورة تدريبية بالآثاريين العرب 22 يوليو

أعلن الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن إقامة دورة تدريبية (أون لاين) في مجال العرض المتحفي، لمدة أربعة أيام فى الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري، تتضمن 8 محاضرات موزعة على أربعة أيام تتضمن وظيفة المتحف وطرق العرض وإعداد العروض المتحفية: المراحل وفريق العمل وإدارته، عملية إعداد مشروع العرض: مرحلة الإعداد والتطوير، صياغة موجز المعرض ويشمل البحث الموضوعي وإعداد قوائم المعروضات، عملية إعداد مشروع العرض: مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ، ونموذج لمعرض دائم ومعرض مؤقت.

أشخاص يمكنهم الالتحاق بالدورة

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الاعلامي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بأن الدورة ينظمها المركز الإقليمي للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالمجلس، ومديرته الدكتورة هناء عدلي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية قسم الآثار والحضارة كلية الآداب جامعة حلوان، ويحاضر فى الندوة الدكتور محمد جمال راشد أستاذ مساعد الآثار والدراسات المتحفية بكلية الآثار جامعة دمياط، الخبير بالمجلس الدولى للمتاحف (أيكوم).

وهى دورة تأسيسية للراغبين في التعرف علي اختصاص العروض المتحفية وصناعتها من دراسي علم المتاحف أو مجالات العلوم ذات الصلة مثل: الآثار، الفنون، التراث، التربية، التصميم والديكور، الهندسة، والتكنولوجية الحديثة. الدورة تمهيد لبرنامج متكامل للعرض المتحفي يتكون من ثلاث دورات إضافية. والدورة التأسيسية تشمل علي ثماني محاضرات بواقع محاضرتين يوميًا؛ يحاضر فيها بعض أساتذة متخصصون في مجال المتاحف والعروض المتحفية بخبرات دولية وعملية وأكاديمية وبحثية واسعة.



الهدف من الدورة

أوضحت الدكتورة هناء عدلي مدير المركز الإقليمي للفنون والحرف والصناعات التقليدية بالمجلس العربي للإتحاد العام للآثاريين العرب، بأن الدورة تهدف إلى التعريف بالعرض المتحفي كوظيفة رئيسية للمتحف، والتعريف بمراحل إعداد العروض المتحفية والإختصاصات المختلفة المشاركة في إعداد برامج العرض المتحفي وتنفيذه، وأهمية العروض المتحفية ودورها في نقل رسالة المتحف للجمهور وفي تحقيق مهمة المتحف بإتاحة الوصول، والتعريف بأنماط العرض المتحفي ومشاريع العروض المتحفية الدائمة والمؤقتة والمتغيرة.



الموضوعات

وأشار الدكتور محمد جمال راشد أستاذ مساعد الآثار والدراسات المتحفية بكلية الآثار جامعة دمياط، والمحاضر بالدورة، إلى أنه خلال الأيام الأربعة للبرنامج سوف نستعرض الموضوعات الآتية، في اليوم الأول يناقش (العرض) كوظيفة للمتحف ضمن وظائف المتحف الرئسية الست، ودوره في نقل كل ما يدور في المتحف من أنشطة وفعاليات وعمليات اقتناء وتوثيق وصون ودراسة للمقتنيات المتحفية.

بالإضافة للتعريف بكيفية إختيار الأفكار وموضوعات العروض المتحفية سواءً المستنبطة من واقع المجموعات المتحفية بمعرفة الأمناء، أو تلك التي تناقش قضايا معاصرة ودروس مستفادة يتم فيها ربط المجموعات بسياقات معاصرة تخدم المجتمع وتشاركها في مشاكله واهتماماته المختلفة، ومن ثم التعريف بكيفية كتابة موجز المعرض الذي يناقش فكرة المعرض والغرض منه والخطوط العريضة لتنظيم المعرض، والذي يترجم لاحقًا في صورة برنامج العرض أو سيناريو العرض المتحفي.

اليوم الثاني

أثناء اليوم الثاني يتم التعريف بمراحل إعداد العروض المتحفية، وعملية إدارة مشاريع العرض المتحفي سواءً كانت عروض دائمة أم مؤقتة أو افتراضية، وفيه يتعرف الحضور علي طبيعة المهام المختلفة والمسئوليات وكيفية توزيعها؛ كما يتعرفوا علي الاختصاصات المختلفة المشاركة في صناعة العروض المتحفية ودور كل منها، وكيفية تنظيم هذه الأدوار من خلال الفريق الرئيسي المسئول.



وينتقل الحديث لاستعراض المرحلة الأولى من مراحل العرض المتحفي، وهى مرحلة التحضير والإعداد والتي تشتمل على عدد من المراحل والمحطات الفرعية لاسيما: اختيار الفكرة، وضع موجز المعرض، بناء الخطة التفسيرية، تكوين فرق العمل؛ إعداد قوائم المعروضات بالبيانات والصور اللازمة، وضع مخططات برنامج العرض وكتابة السيناريو الكامل للمعرض تمهيددًا لتنفيذه في مرحلة التصميم.

اليوم الثالث

يتضمن اليوم الثالث شرح عملية إعداد موجز المعرض، ووضع برنامج متكامل للمعرض من أهم التحديات التي تواجه فريق العمل؛ لذا فإن اليوم الثالث سوف يعطي مساحة وافية لتغطية عناصر موجز المعرض، وكيفية صياغته، وأهم المعلومات التي يجب أن ينطوي عليها الموجز، وأهمية موجز المعرض في مشاركة الفكرة مع الإدارة والشركاء والجهات الممولة، وكذلك التسويق للمعرض، وربطها بجداول العمل والتنفيذ لتجنب أي مشاكل غير متوقعة، لذا سوف يتعلم المشاركون كيفية إعداد القوائم وتصنيف المقتنيات للمستويات المختلفة وكيفية ربطها بجداول العمل المختلفة.



اليوم الرابع

يتعرف الحضور في اليوم الرابع على المرحلة الأخيرة والتي يتم فيها تصنيع وتنفيذ المعرض، بداية من تصنيع “فتارين” العرض وشاشات التكنولوجيا والإضاءة ومسارات الزيارة والمواد التفسيرية المختلفة ومهام التركيب للمعرض وتثبيت المقتنيات في أماكن عرضها التي خطط لها، ويختتم بافتتاح المعرض وعمليات تقييم العروض المتحفية بعد الافتتاح للتأكد من مدي نجاح المعرض وقبول الجمهور له، وتقييم الأخطاء التي يمكن معالجتها وتلك التي يجب تفادي الوقوع فيها في أعمال تصميم العروض مستقبلًا.

كما يتعرف الحضور علي نموذج تطبيقي لأحد المعارض الدائمة أو المؤقتة، وتطبيق كل ما تم دراسته علي هذا النموذج التطبيقي من أعمال التخطيط والإعداد ختامًا بعملية التقييم الشامل، وسوف يطلب من المشاركين زيارة متحف وتقييم أحد العروض القائمة بها في ورقة التقييم لإختبار مدى استفادتهم من الدورة.

كتاب العرض المتحفي

سوف يتم تزويد الحضور ببعض المواد المتعلقة بموضوع كل محاضرة بجانب إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على نسخة ورقية من كتاب العرض المتحفي يغطي الموضوعات تفصيلًا (راشد، العرض المتحفي، القاهرة، 2020).