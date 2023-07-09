بدأ مع زكي طليمات وأسس فرقة المسرح.. عبد المنعم مدبولي مسيرة عطاء سكنت القلوب| صور

تحل اليوم، الذكرى السابعة عشر لوفاة الفنان عبد المنعم مدبولي، مؤسس مدرسة "المدبوليزم" الكوميدية، وصاحب الكاريزما الخاصة، والأعمال الفنية القيمة التي تركت بصمة في قلوب الجماهير المصرية والعربية، إذ تُوفي “مدبولي” يوم 9 يوليو عام 2006، عن عمرٍ ناهز ‏85‏ عاما، ونتناول خلال هذا التقرير، جانبا من مسيرته المهنية، وأبرز الأعمال الفنية التي قدمها.

وُلد عبدالمنعم مدبولي في 28 ديسمبر عام 1921، في حي باب الشعرية بالقاهرة، وظهرت موهبته منذ المرحلة الابتدائية؛ حيث تم ترشيحه لقيادة الفرقة المسرحية بالمدرسة.

التحق بكلية الفنون التطبيقية، وبعد تخرجه؛ عمل بها مدرسًا في قسم النحت بالكلية، واكتشف الكثير من طلاب الكلية الموهوبين في التمثيل.

مشوار عبد المنعم مدبولي مع المسرح

التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج فيه عام 1949، وبدأ مشواره المسرحي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم أسس فرقة المسرح الحر عام 1952، وأنتج عدة مسرحيات، من أهمها: "الأرض الثائرة"، و"مراتي نمرة 11".

انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية التي كان يترأسها السيد بدير، كما تولى بعد ذلك فرقة المسرح الكوميدي، وأخرج العديد من العروض، منها: "أنا وهو وهي"، "دسوقي أفندي".

شارك مدبولي في تكوين فرقة الفنانين المتحدين، وقدم من خلالها أبرز العروض المسرحية، مثل: "البيجاما الحمراء"، و"الزوج العاشر"، وفي عام 1975 أسس فرقته الخاصة "المدبوليزم"، وقدم من خلالها عدة عروض، منها: "راجل مفيش منه"، "مع خالص تحياتي"، و"حمار ماشالش حاجة"، كما شارك في كتابة عدة مسرحيات قصيرة تحت اسم "كفاح بورسعيد".

مشهد من مسرحية ريا وسكينة

كما شارك بالتمثيل والإخراج في الكثير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، ومنها: "السكرتير الفني"، "بين القصرين"، "زقاق المدق"، و"ريا وسكينة"، كذلك أخرج لفرقة إسماعيل يس، عملين، هما: "3 فرخات وديك"، و"أنا وأخويا وأخويا".

مدبولي والسينما

عبد المنعم مدبولي في مشهد من فيلم الحفيد

بدأ الفنان عبد المنعم مدبولي مشواره السينمائي في عام 1958، وكان أول أفلامه "أيامي السعيدة"، وبلغ رصيده السينمائي، 150 فيلما، منها: "ربع دستة أشرار"، "عالم مضحك جداً".

ومن أهم أدواره التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة الجمهور الشخصيات التي قدمها في أفلام:‏ "الحفيد"، "مولد يا دنيا" و" احنا بتوع الأتوبيس".

مدبولي والدراما التلفزيونية

مشهد من مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً

قدم الفنان عبد المنعم مدبولي للدراما التليفزيونية، العديد من الشخصيات التي تركت أثرا كبيرا في قلوب الجماهير، ومنها دوره في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" و دور “بابا عبده” في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا".

أعمال فنية للأطفال

غنى مدبولي في أفلامه ومسلسلاته العديد من أغاني الأطفال التي ارتبطت بها الكثير من الأجيال، مثل: "جدو عبده زارع أرضه"، "الشمس البرتقالي"، و "توت توت".

جوائز وتكريمات

الفنان عبد المنعم مدبولي

حصد الفنان عبد المنعم مدبولي خلال مشواره الفني، العديد من الجوائز وشهادات التكريم، منها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1984، جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 1986.

وفي أكاديمية الفنون، منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شهادة تقدير خاصة، عن دوره في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرا".

كما كرَّم المهرجان القومي للمسرح المصري، اسم الفنان، في الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2006.