عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدأ مع زكي طليمات وأسس فرقة المسرح.. عبد المنعم مدبولي مسيرة عطاء سكنت القلوب| صور

الفنان عبد المنعم
الفنان عبد المنعم مدبولي

تحل اليوم، الذكرى السابعة عشر لوفاة الفنان عبد المنعم مدبولي، مؤسس مدرسة "المدبوليزم" الكوميدية، وصاحب الكاريزما الخاصة، والأعمال الفنية القيمة التي تركت بصمة في قلوب الجماهير المصرية والعربية، إذ تُوفي “مدبولي” يوم 9 يوليو عام 2006، عن عمرٍ ناهز ‏85‏ عاما، ونتناول خلال هذا التقرير، جانبا من مسيرته المهنية، وأبرز الأعمال الفنية التي قدمها. 

وُلد عبدالمنعم مدبولي في 28 ديسمبر عام 1921، في حي باب الشعرية بالقاهرة، وظهرت موهبته منذ المرحلة الابتدائية؛ حيث تم ترشيحه لقيادة الفرقة المسرحية بالمدرسة.

التحق بكلية الفنون التطبيقية، وبعد تخرجه؛ عمل بها مدرسًا في قسم النحت بالكلية، واكتشف الكثير من طلاب الكلية الموهوبين في التمثيل. 

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

تعزيز التعاون مع كازاخستان.. الإيسيسكو يناقش الاستعدادات لمؤتمر الفارابي وإنشاء كرسي بجامعة أوراسيا

خالد جلال يعقد اجتماعًا لبحث المشروعات المسرحية الجديدة وتنوع عروض حياة كريمة

أقوى نساء العالم القديم| كيف ساندت نفرتيتي أخناتون وتوت عنخ آمون؟.. معلومات مجهولة

ورش حرفية وفنية.. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة بهاء الدين|صور

بحضور كبير.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية المجانية بطنطا

العرض المتحفي.. دورة تدريبية بالآثاريين العرب 22 يوليو

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

بنحب مصر.. تنظيم يوم ثقافي لأطفال دار الرعاية بالفسطاط| صور

صاحبة أبجد ضمن قائمة فوربس لأفضل سيدات صنعن علامات تجارية تكنولوجية

مشوار عبد المنعم مدبولي مع المسرح

التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، وتخرج فيه عام 1949، وبدأ مشواره المسرحي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات، ثم أسس فرقة المسرح الحر عام 1952، وأنتج عدة مسرحيات، من أهمها: "الأرض الثائرة"، و"مراتي نمرة 11".

انضم إلى فرقة التليفزيون المسرحية التي كان يترأسها السيد بدير، كما تولى بعد ذلك فرقة المسرح الكوميدي، وأخرج العديد من العروض، منها: "أنا وهو وهي"، "دسوقي أفندي".

شارك مدبولي في تكوين فرقة الفنانين المتحدين، وقدم من خلالها أبرز العروض المسرحية، مثل: "البيجاما الحمراء"، و"الزوج العاشر"، وفي عام 1975 أسس فرقته الخاصة "المدبوليزم"، وقدم من خلالها عدة عروض، منها: "راجل مفيش منه"، "مع خالص تحياتي"، و"حمار ماشالش حاجة"، كما شارك في كتابة عدة مسرحيات قصيرة تحت اسم "كفاح بورسعيد". 

مشهد من مسرحية ريا وسكينة 

كما شارك بالتمثيل والإخراج في الكثير من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا، ومنها: "السكرتير الفني"، "بين القصرين"، "زقاق المدق"، و"ريا وسكينة"، كذلك أخرج لفرقة إسماعيل يس، عملين، هما: "3 فرخات وديك"، و"أنا وأخويا وأخويا".

مدبولي والسينما 

عبد المنعم مدبولي في مشهد من فيلم الحفيد

بدأ الفنان عبد المنعم مدبولي مشواره السينمائي في عام 1958، وكان أول أفلامه "أيامي السعيدة"، وبلغ رصيده السينمائي، 150 فيلما، منها: "ربع دستة أشرار"، "عالم مضحك جداً". 

ومن أهم أدواره التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة الجمهور الشخصيات التي قدمها في أفلام:‏ "الحفيد"، "مولد يا دنيا" و" احنا بتوع الأتوبيس".

 

مدبولي والدراما التلفزيونية

مشهد من مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً

قدم الفنان عبد المنعم مدبولي للدراما التليفزيونية، العديد من الشخصيات التي تركت أثرا كبيرا في قلوب الجماهير، ومنها دوره في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" و دور “بابا عبده” في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا". 

 

أعمال فنية للأطفال

غنى مدبولي في أفلامه ومسلسلاته العديد من أغاني الأطفال التي ارتبطت بها الكثير من الأجيال، مثل: "جدو عبده زارع أرضه"، "الشمس البرتقالي"، و "توت توت". 

 

جوائز وتكريمات 

الفنان عبد المنعم مدبولي 

حصد الفنان عبد المنعم مدبولي خلال مشواره الفني، العديد من الجوائز وشهادات التكريم، منها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله عام 1984، جائزة تكريم في مهرجان زكي طليمات عام 1986.

وفي أكاديمية الفنون، منحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، شهادة تقدير خاصة، عن دوره في مسلسل "أبنائي الأعزاء.. شكرا".  

كما كرَّم المهرجان القومي للمسرح المصري، اسم الفنان، في الفترة من 10 إلى 19 يوليو 2006.

عبد المنعم مدبولي المدبوليزم زكي طليمات المسرح الكوميدى فرقة الفنانين المتحدين ريا وسكينة بابا عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

كواليس خطف الأهلي الصفقة السوبر من الزمالك .. بالأرقام

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

تعزيز التعاون مع كازاخستان.. الإيسيسكو يناقش الاستعدادات لمؤتمر الفارابي وإنشاء كرسي بجامعة أوراسيا

خالد جلال يعقد اجتماعًا لبحث المشروعات المسرحية الجديدة وتنوع عروض حياة كريمة

أقوى نساء العالم القديم| كيف ساندت نفرتيتي أخناتون وتوت عنخ آمون؟.. معلومات مجهولة

ورش حرفية وفنية.. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة بهاء الدين|صور

بحضور كبير.. قصور الثقافة تواصل تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية المجانية بطنطا

العرض المتحفي.. دورة تدريبية بالآثاريين العرب 22 يوليو

خالد جلال يعلن قائمة العروض المشاركة في المهرجان القومي للمسرح.. صور

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من الولايات المتحدة بشأن استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية في روسيا

تقرير: إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي تتصدر أعمال لجنة التعليم بالحوار الوطني

مراقب ثانوية عامة يحكي لصدى البلد كواليس إنقاذ طالبة "راحت عليها نومة"

بعد ضبط أطنان لحوم فاسدة .. كيف تكتشف أنك تناولت منها

كامل الوزير: تكلفة ميناء العريش تقترب من 5 مليارات جنيه

سيدة تشتكى شقيقها: حرمنى من حضور جنازة والدى بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الجيم.. دعاء حكم تثير الجدل بأنوثتها الطاغية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز الأخضر؟

اهتمت بالعمل العام بين أفراد الشعب.. الذكرى الثانية لوفاة جيهان السادات |صور

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

فيديو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ