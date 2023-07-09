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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكرى رحيله.. ابنة عبد المنعم مدبولي تكشف أسرارا عن حياته.. فيديو

عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي

كشفت أمل مدبولي، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، عن أسرار لأول مرة عن والدها في ذكرى رحيله، قائلة:" الناس كلها تعرف والدها بأنه مخرج وممثل ومؤلف، و ميعرفوش أنه رسام ونحات"، متابعة: "والدي كان دمه خفيف جدا لو مزاجه رايق ومعندهوش مشاكل، كان بيدلعنا ويهزر معانا كتير".
 

وأضافت "مدبولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم الأحد، أنه عندما يكون منشغلا بالتصوير والمسرح أو يجهز لرواية فإنه يكون جادا للغاية، مستطردة: "كنا نعمل له ألف حساب في البيت عشان ميطردناش بره، كنا بنمشي على أطراف أصابعنا عشان ميتعصبش علينا". 

وواصلت: "والدي نجح كممثل تراجيدي وأقنع الناس بهذه الأدوار، وهذا الأمر يرجع إلى أنه تأثر بأشياء كثيرة، وكانت مخزنة في ذاكرته، وعندما يستحضرها فإنه يكون من السهل أن يؤدي أي دور به حزن أو شجن، لكن كل هذه الأمور لم تؤثر علينا في البيت".

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