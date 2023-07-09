عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، إن جوهر الصقلبي هو مؤسس مدينة القاهرة، وكانت في بداية نشأتها عبارة عن 360 فدانا وزادت لـ 400 فدان، وكان شارعها الرئيسي المعز لدين الله.

وأضاف “الحداد”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن القاهرة كانت مدينة عصرية منذ نشأتها؛ كونها استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة المرتبطة بكل عصر من العصور، فهي جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد  أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي أن مصر استطاعت تمصير كل ما وفد إليها من حضارات، ووضعت طابعها الخاص عليها، لافتًا إلى أن التراث هو معيار الذات وإثبات الخصوصية.

وأشار إلى أن سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم عندما ودع المعز جوهر الصقلبي وهو في طريقه لفتح مصر وقضائه على الدولة الإخشيدية قال: “لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ويبنى مدينة تقهر الدنيا تسمى القاهرة”.
 

 

القاهرة جوهر الصقلبي المعزلدين الله توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ