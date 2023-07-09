بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي، إن جوهر الصقلبي هو مؤسس مدينة القاهرة، وكانت في بداية نشأتها عبارة عن 360 فدانا وزادت لـ 400 فدان، وكان شارعها الرئيسي المعز لدين الله.

وأضاف “الحداد”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن القاهرة كانت مدينة عصرية منذ نشأتها؛ كونها استوعبت تراث الأقدمين وتطورت مع الحداثة المرتبطة بكل عصر من العصور، فهي جمعت بين الأصالة والمعاصرة.

وأكد أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي أن مصر استطاعت تمصير كل ما وفد إليها من حضارات، ووضعت طابعها الخاص عليها، لافتًا إلى أن التراث هو معيار الذات وإثبات الخصوصية.

وأشار إلى أن سبب تسمية القاهرة بهذا الاسم عندما ودع المعز جوهر الصقلبي وهو في طريقه لفتح مصر وقضائه على الدولة الإخشيدية قال: “لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ويبنى مدينة تقهر الدنيا تسمى القاهرة”.

