الأرصاد: ارتفاع بالأمواج يصل لـ 4 أمتار.. وتناشد المصطافين: متنزلوش البحر

بـ 5 محافظات|

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وحذرت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية” من وجود نشاط في الرياح على البحر المتوسط تتراوح بين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين الـ 2.5 لـ 4 أمتار على شواطئ شمال الدلتا وبلطيم ودمياط ومطروح والعلمين والإسكندرية.



ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ارتفاع الأمواج عالي وممكن يشكل خطورة على المصيفين"، مؤكدة أهمية تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الأمواج مستمر على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، موضحة أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية، هذا بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



طقس اليوم الأحد

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.