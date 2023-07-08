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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متنزلوش البحر.. الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة من طقس الـ48 ساعة القادمة

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس على مدار الـ 48 ساعة القادمة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أهم التفاصيل:
 

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وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبرالعامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية، هذا بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.
 

طقس اليوم السبت
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

ونوهت بأنه يوجد نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء،تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

 

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، ومنها دمياط وبلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح.

ونوهت “غانم”  بأن سرعات الرياح على البحر المتوسط ستكون عالية وتتراوح بين الـ 50 والـ 60 كم/ ساعة مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين الـ 2 لـ 3 أمتار على الشواطئ.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "ارتفاع الأمواج عالي وممكن يشكل خطورة على المصيفين"، مؤكدة أهمية تجنب نزول البحر أثناء فترة الاضطراب وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

 

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

 

القاهرة الكبرى 35 للعظمى والصغرى24 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 23 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر36 للعظمي 25 للصغري

السلوم 31 للعظمي 23 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد30 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 23 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 28 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 27 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 41 للعظمي 28 للصغري
 

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