الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





وقالت “ غانم” خلال تصريحات متلفزة إن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكنها مصحوبة بارتفاع في نسب الرطوبة والتي تعمل على زيادة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



طقس اليوم الجمعة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، منوهة بوجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، حيث تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.



أبرز الظواهر الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أنه متوقع تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن حركة الملاحة البحرية معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر ومؤهلين تمامًا لكافة الأنشطة البحرية وأعمال التنزه، محذرة المصيفين من من وجود ارتفاع بالأمواج على شواطئ البحر المتوسط من غد السبت حتى يوم الإثنين يصل لـ 3 أمتار.

وتابعت أنه متوقع استمرار هذه الأجواء حتى مطلع الأسبوع القادم، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى24 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 24 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 23 للصغري

العلمين الجديدة 30 للعظمي 23 للصغري

6 أكتوبر35 للعظمي 25 للصغري

السلوم 31 للعظمي 21 للصغري

دمياط 29 للعظمي 22 للصغري

بورسعيد30 للعظمي 22 للصغري

المنصورة 33 للعظمي 23 للصغري

الإسماعيلية 35 للعظمي 23 للصغري

السويس 35 للعظمي 23 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 28 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 25 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 25 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 27 للصغري

الفيوم35 للعظمي 24 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 26 للصغري

الوادي الجديد40 للعظمي 27 للصغري

أسوان 41 للعظمي 28 للصغري