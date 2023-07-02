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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا هذه الظاهرة|توقع مفاجئ من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة..ماذا سيحدث؟

حالة الطقس خلال الأيام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأت ينتظرها طقس يومي الإثنين والثلاثاء أخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت أبرز توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ 48 ساعة المقبلة كالتالي:

وقالت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، أنه متوقع استقرار الأجواء على مدار هذا الأسبوع مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرطوبة يومي الإثنين والثلاثاء، محذرة  من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة  فترة الظهيرة.

حالة الطقس


فيما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل من درجة لدرجتين، حيث متوقع عظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار؛ ولكن تسجل درجة الحرارة المحسوسة مابين 36 و37 درجة مئوية بسبب ارتفاع الرطوبة.
 

 

طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 23 والـ 24 درجة مئوية، وذلك مع وجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء، مضيفة أنه متوقع تكون شبورة مائية  فترة الصباح الباكر والليل المتأخر والتي تعمل على انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:
 

القاهرة 34 - 24
الإسكندرية 29 - 22
الإسماعيلية 35 - 22
الغردقة 39 - 28
أسوان 41 - 28
سوهاج 38 - 26
المنيا 36 - 24
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس توك شو صدى البلد

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