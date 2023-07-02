3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وأكدت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة؛ والذي يعمل على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بمعدل من درجة لدرجتين، حيث متوقع عظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية خلال فترة النهار؛ ولكن تسجل درجة الحرارة المحسوسة مابين 36 و37 درجة مئوية بسبب ارتفاع الرطوبة.



طقس اليوم الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 23 والـ 24 درجة مئوية، وذلك مع وجود نشاط نسبي في الرياح يعمل على تلطيف الأجواء، مضيفة أنه متوقع تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر والليل المتأخر والتي تعمل على انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.