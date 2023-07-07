رياح مُحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار..عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، حيث تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.





أبرز الظواهر الجوية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أنه متوقع تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن حركة الملاحة البحرية معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر ومؤهلين تمامًا لكافة الأنشطة البحرية وأعمال التنزه، محذرة المصيفين من من وجود ارتفاع بالأمواج على شواطئ البحر المتوسط من غد السبت حتى يوم الإثنين يصل لـ 3 أمتار.