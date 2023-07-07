ارتفاع الرطوبة والقاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “ غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكنها مصحوبة بارتفاع في نسب الرطوبة والتي تعمل على زيادة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



طقس اليوم الجمعة



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل اليوم على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، منوهة بوجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



وتابعت أنه خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، بجانب وجود نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء.