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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حر غير محتمل|الأرصاد تُحذر المواطنين: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبرالعامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ 37 والـ 38 درجة مئوية، هذا بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.
 

طقس اليوم السبت
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

ونوهت بأنه يوجد نشاط نسبي في الرياح والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء،تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، بجانب اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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