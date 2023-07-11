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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة البحر الأحمر.. ورش لتعليم كتابة الشعر وفنون الخط العربي بالقصير|صور

فرع ثقافة البحر الأحمر
فرع ثقافة البحر الأحمر

قدم بيت ثقافة القصير بالبحر الأحمر، مجموعة من الورش المختلفة لتنمية مهارات الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني. 

 

ورشة كتابة الشعر 

من الورش المقدمة ورشة "تعليم كتابة وتأليف الشعر"، تحدث خلالها الشاعر أبو ضيف شلبي، عن كيفية كتابة وإلقاء الشعر، موضحًا أنه من المهم تعلم أساسيات كتابة الشعر، من خلال الاطلاع على قواعده وأُصوله، مع كتابة القصيدة بالأسلوب الخاص للشاعر وبالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة القواعد.

 

ورشة الخط العربي 

أعقبها ورشة تعليم الخط العربي، وبها شرحت المدربة دعاء محمد مبادئ الكتابة السليمة، وطريقة الإمساك بالقلم والتي تساعد على تعلم الخط بالطريقة الصحيحة. 

 

ورشة الحساب الذهني

بالإضافة إلى استمرار ورشة الحساب الذهني مع المدربة رشا نصر، وتم خلالها تدريب الأطفال على كيفية استخدام المعداد الياباني (Abacus).

 

قصر ثقافة حلايب

هذا وشهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، عدداً آخر من الفعاليات الثقافية المتنوعة، والتي جاءت في سياق برامج وفعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها في المجتمع" قدمها حسن توفيق محمد، واعظ عام بمدينة حلايب، موضحاً أهم أسباب الزيادة السكانية ومنها العادات والتقاليد التي تؤيد الزواج المبكر، وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وانتشار ثقافة الإنجاب التي تكونت منذ أزمنة طويلة في المجتمع، وأن الزيادة السكانية لها تأثير  بالغ على التنمية.

 

مكتبة الطفل والشباب بسفاجا

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية، ألقى خلالها الشاعر إسلام عبد الباسط عدة قصائد منها قصيدة "وصال، الإمام وميلاد النبي"، بجانب ورشة فنية للأطفال لعمل رسومات بالقلم الرصاص قدمها الفنان إبراهيم عبد الله.

 

بيت ثقافة الحمراوين

وقدم بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "نقطة مياه تساوى حياة"، تحدث بها غريب جاب الله -مساعد كبير معلمين بمدرسة الثورة الثانوية للبنات، ملقياً الضوء على الأمن المائي. 

 

صور لفعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر 

 

فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر 
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر
البحر الأحمر الشاعر أبو ضيف شلبي الخط العربي فرع ثقافة البحر الأحمر قصور الثقافة حلايب فعاليات فرع ثقافة البحر الأحمر

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