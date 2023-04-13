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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة رمضانية ببيت ثقافة الحمراوين جنوب البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدم بيت ثقافة الحمراوين ليلة رمضانية أحيتها فرقة القصير التلقائية، وسط حضور جماهيرى كبير من أهالي مدينة القصير بمركز شباب الحمراوين، قدمت فيها الفرقة الأغانى التراثية المختلفة وعزف على السمسمية للفنان شاذلى عيد،  فيما نظم بيت ثقافة القصير، نظم ورشة أدبية لنادى أدب الطفل التابع لإدارة المواهب من مدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية المشتركة بالقصير.

 

كما نظم البيت ورشة "لعمل أشكال فنية من المنتجات الزراعية" بالتعاون مع مدرسة النصر الابتدائية بالقصير، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير، محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" بمدرسة القصير الإعدادية بنات. 

 

واستكمل قصر ثقافة الغردقة، سلسلة محاضرات تعليم برنامج الفوتوشوب، مع مدربة الجرافيك ديزاين سلمى خالد، تناولت كيفية استخدام برنامج الفوتوشوب لقص وعمل الصور المركبة شرح الأدوات والاختصارات من لوحة المفاتيح المخصصة لذلك. 

 

البحر الأحمر المنتجات الزراعية رمضان مدينة القصير مكتبة الطفل

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