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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة بالدقهلية.. محاضرات توعية احتفالاً باليوم العالمي للسكان|صور

فرع ثقافة الدقهلية
فرع ثقافة الدقهلية

شهدت عدة مواقع تابعة لفرع ثقافة الدقهلية عدداً من الفعاليات ضمن برنامج تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 يوليو من كل عام.

 

قصر ثقافة نجيب سرور 

وفي ذات السياق، نظم قصر ثقافة نجيب سرور محاضرة حول اليوم العالمي للسكان، تحدثت به سميحة حمدان عن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي هو زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان،  تؤكد من خلاله الأمم المتحدة على حقوق الصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، وضرورتها لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم، مشيرةً إلى أن المشكلة السكانية تعبر عن خلل وانعدام التوازن بين السكان والموارد، وينجم عنها تدني في مستوى رفاهية الأفراد والخدمات المقدمة اليهم في الأطر التنموية وغيرها.

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قصر ثقافة منية النصر

وأقام قصر ثقافة منية النصر يوماً ثقافياً للاحتفال باليوم العالمي للسكان، وخلال كلمة سالي السيد أوضحت أن الزيادة السكانية من المشكلات الخطيرة التي باتت تؤرق دول العالم النامي، لأن معدلات النمو السكانية لا تتناسب مع معدلات الاستهلاك العالية، وتؤدى الزيادة السكانية إلى مشكلات جمة في مختلف المجالات، كما ألقت الضوء على اليوم العالمي للسكان والهدف من الاحتفال به.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

 

قصر ثقافة نعمان عاشور

وفي سياق آخر، عقد قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر محاضرة عن ملحمة البرث، تحدثت بها نهال محمد في الذكرى السادسة لملحمة كمين البرث 7 يوليو 2017، والتي استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسي ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتي تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء. 

 

فعاليات ثقافة الدقهلية 

 

فعاليات قصور ثقافة الدقهلية 
فعاليات قصور ثقافة الدقهلية
فعاليات قصور ثقافة الدقهلية
الدقهلية لهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني اليوم العالمي للسكان فرع ثقافة الدقهلية

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