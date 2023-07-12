غدا.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الكتاب بمعرض الأوبرا الثاني

يواصل معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور ورواد المعرض يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة مساء، بساحة دار الأوبرا المصرية.



الهيئة المصرية العامة للكتاب..

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب الجهة المنظمة للمعرض، بما يقرب من 1200 عنوان من إصداراتها المختلفة، فضلاً عن تقديم مبادرة الثقافة والفن للجميع إصدارات بأسعار تبدأ من جنيهاً واحداً وصولاً إلى عشرين جنيه.

فعاليات الخميس

وتنطلق في السادسة مساء غد الخميس أول الفعاليات الثقافية لهيئة الكتاب على هامش معرض الأوبرا، وتعقد ندوة بعنوان «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة»، في القصة القصيرة والمسرح والشعر، ويشارك فيها المبدعين: «إيمان عاطف- أحمد حلمي- دينا ممدوح- زيزي شوشة- سعاد محمد- عادل محمد أحمد- فكري عمر- محمد حماد- ناهد بدوي- ولاء حمادة»، ويديرها د. إكرامي فتحي.

إصدارات حديثة

ومن أبرز الإصدارات الحديثة التي تشارك بها الهيئة في معرض الأوبرا، رواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنجليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وغيرها من الإصدارات.