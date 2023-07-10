عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل البرنامج الثقافي لهيئة الكتاب في معرض الأوبرا الثاني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد معرض الأوبرا الثاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين،  تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن احتفالات وزارة الثقافة  بمرور 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو، مجموعة من الفاعليات الثقافية لأهم رموز الفكر والإبداع في مصر، وأيضًا لشباب الكتاب والمُفكرين، وتكون هذه الندوات داخل قاعات المجلس الأعلى للثقافة.

وتناقش هذه الندوات مجموعة مهمة من القضايا سواء كانت الإبداعية أو ما هو متصل بالثقافة خلال الـ10 سنوات التي عشناها في بناء الوطن والحضارة مع استعادة الهوية المصرية.

وتنطلق الفعاليات الثقافية التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب على هامش معرض الأوبرا الثاني للكتاب في السادسة مساء الخميس المقبل، بندوة «أصوات جديدة لإبداع مستمر.. سلسلة كتابات جديدة»، في القصة القصيرة والمسرح والشعر، ويشارك فيها المبدعين: «إيمان عاطف- أحمد حلمي- دينا ممدوح- زيزي شوشة- سعاد محمد- عادل محمد أحمد- فكري عمر- محمد حماد- ناهد بدوي- ولاء حمادة»، ويديرها د. إكرامي فتحي.

وفي الثامنة مساء يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، تعقد ندوة «ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية»، ويشارك فيها: « د. اعتدال عثمان- د. جمال شقرة -  د. ريم بسيوني»، أما السبت 15 يوليو تعقد  ندوة من الأدب القضائي لمناقشة كتاب  «القتل باسم الوطن.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة»، بمشاركة المستشار بهاء الدين المري- الكاتب الصحفي أحمد الجمال- د. سعيد شوقي، ويديرها أحمد ناجي قمحة.

وفي الثامنة مساء يوم الأحد 16 يوليو تعقد ندوة أصوات جديدة لإبداع مستمر «شعر العامية المصرية»، بمشاركة الشعراء: أدهم الزناتي- إسلام حمادة- سعيد سلامة- محمد فرغلي- نوارة سعيد- هبة سمير، ويديرها: الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وفي الثامنة مساء الإثنين 17 يوليو، ضمن محور أصوات جديدة لإبداع مستمر تعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية «السرد الروائي»، بمشاركة الأدباء: محمد حسني عليوة- نهلة عبد السلام- محمود عياد، ويناقشهم: الناقد د. مصطفى الضبع- الدكتورة سارة قويسي ، ويديراللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة «الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي»، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار-  يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات "معرض الأوبرا الثاني للكتاب"، مساء أمس، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وعمرو البسيوني، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويفتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من الساعة الـ 3م حتى الـ 11م، وتستمر فعالياته حتى يوم 18 يوليو الجاري.

معرض الأوبرا الثاني للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الهيئة المصرية العامة للكتاب 10 سنوات على ثورة الثلاثين من يونيو رموز الفكر والإبداع في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

خططوا لاستهدافه بشارع الهرم| الكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام.. والسبب “الإرهابي”

الآن.. سعر الدولار رسميا بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات قياسية

بسبب الأهلي | شقيق إمام عاشور يثير الجدل بـ فيديو عن الزمالك

شخص وحيد في الأهلي يعترض على انضمام إمام عاشور للفريق

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

إعلامي: الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

لطلاب الثانوية 2023 .. 8 برامج دراسية متميزة بآثار عين شمس

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

مرتفع جوي | بشرى من الأرصاد بشأن أجواء الصيف في يوليو وأغسطس

تنبيه عاجل من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة قبل خوض اختبارات القدرات 2023 .. "خاص"

فرمان برتغالي .. قرار جديد بشأن حكام قمة الأهلي والزمالك

شِربوا مع بعض وخنقه| طالب إعدادي يدفع حياته ثمن خيانة صديقه بحيلة شيطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

كل ماتكبر تحلى.. بلية بطلة فيلم العفاريت بعمر 36 عاما.. شاهد

هبة قطب تكشف طرق انتعاش العلاقة الزوجية بعد سن الخمسين

فوتوشوب.. ناقد موضة يهاجم أصالة بسبب فستانها في المغرب

فيديو

قرار جديد ضد المتهم بدهس صيدلانية القاهرة الجديدة.. فيديوجراف

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ