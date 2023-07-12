ورش متنوعة لأطفال روضة السيدة وأهالينا ضمن فعاليات قصور الثقافة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات بمنطقتي روضة السيدة زينب وأهالينا، ضمن برنامج فعاليات الهيئة المكثف بمناطق الإسكان بديل العشوائيات.

قصر ثقافة 25 يناير

تضمنت الفعاليات عدداً من الورش الفنية التي شارك بها قصر ثقافة 25 يناير، حيث نفذت ريهام نبيل مسابقة وحواراً مفتوحاً عن المعلومات الثقافية والدينية حول عدد من الموضوعات، كما نفذت ناريمان نبيل ورشة تشكيل بالورق لعمل مجسم لقرص الشمس من ورق الكانسون، ونفذت رغدة كمال ورشة أشغال يدوية لعمل ميداليات بخيوط الصوف الملون، كما قدمت المدربة فاطمة شعبان ورشة إعادة تدوير مخلفات البيئة لعمل مشغولات فنية من العصا البلاستيكية والورق المقوى.

مركز شباب أهالينا 2

وفي مركز شباب أهالينا 2، أقيمت ورشة أشغال يدوية لعمل مشغولات فنية من أوراق الكروشيه وخيوط الصوف نفذتها المدربة نبيلة حسن لتدريب الأطفال على تنمية الحس الفني واستخدام خامات مختلفة لإنتاج عمل فني يعكس مدى إبداع الطفل وتنسيقه للألوان.

تقام الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وبرنامج عمل وزارة الثقافة، وتقدم بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، وبالتعاون مع جهازي روضة السيدة زينب وأهالينا.