عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية

 افتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 26 يوليو. وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.


حضر الافتتاح كلًا من الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي؛ والدكتور أحمد بهي الدين العساسي؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، سعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.
وتفقد زايد والحضور دور النشر الموجودة بالمعرض حيث زار جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب" بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

شاهد.. روعة وجمال مكتبة الإسكندرية من الداخل والخارج

رئيس صرف صحي الإسكندرية يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمحطات


جدير بالذكر أن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية. ويناقش المعرض مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما. كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها. ويستضيف المعرض هذا العام مجموعة كبيرة ومتميزة من الأدباء والفنانين والإعلامين والشعراء، غيرهم.

الاسكندرية الازهر الشريف البرنامج الثقافى اتحاد الناشرين المصريين الهيئة المصرية للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة الدكتور احمد عبد الله الذكاء الاصطناعي الكتابة الهيروغليفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

1000 جنيه| تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المباحث في معهد ناصر.. محامي طبيب الساحل يكشف تفاصيل عن متعلقاته الشخصية

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

وسط تصفيق الجمهور.. ترامب يتعهد بحظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الكشف عن تفاصيل المحادثات السرية بين المخابرات الروسية والأمريكية

مهما كانت العواقب.. اليابان تعلن مواصلة دعم أوكرانيا أمام روسيا

الرئيس الأوكراني: كييف لن تكون عضوا في الناتو طالما استمرت الحرب

مجموعة السبع توقع إعلانًا يحدد كيفية دعم أوكرانيا وسط الغزو الروسي

اكتشاف سر غامض بـ المحيط الهندي عمره ملايين السنين .. تفاصيل

أخبار الفن.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. اقتحام شاب مصرى لحفل نجم عالمى.. سر خطير عن علاء عبد الخالق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

100مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن فيلم باربى

جوزاها في الـ 16 قلب حياتها..أميرة أم البنات طالبة تجارة وأسطى تكييف بريمو

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ