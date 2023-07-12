شاهد.. روعة وجمال مكتبة الإسكندرية من الداخل والخارج

تعد مكتبة الإسكندرية ، أحد معالم عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية، والتي يزورها العديد من المصريين والسائحين، لحضور الندوات التثقيفية وقراءة الكتب.

ورصدت عدسة “صدي البلد” ، تفاصيل مكتبة الإسكندرية، من الداخل والخارج، تبرز جمال وروعة إنشاء المكتبة .

ويفتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمكتبة الإسكندرية.

وتنظم مكتبة الإسكندرية دورة هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، كما يقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة، وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

ويُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

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