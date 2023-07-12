عاجل
إزالة 65 حالة تعد بإجمالي مساحة 14712 م2 بنطاق 9 مراكز بالبحيرة الكرملين: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يغير الوضع القائم عروض فنية لفرقة طلائع الأنفوشي وورش عمل مجانية بمكتبة مصر العامة بدمنهور وضع اللمسات الأخيرة قبل فتح الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2023 .. «التعليم العالي»: اختبارات القدرات قاصرة على هؤلاء الطلاب حاليا.. و«المجلس الأعلى»: إعلان المرحلة الأولى في هذا الموعد استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة من مجاورة 31 بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. روعة وجمال مكتبة الإسكندرية من الداخل والخارج

مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية

تعد مكتبة الإسكندرية ، أحد معالم عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية، والتي يزورها العديد من المصريين والسائحين، لحضور الندوات التثقيفية وقراءة الكتب. 

ورصدت عدسة “صدي البلد” ، تفاصيل مكتبة الإسكندرية، من الداخل والخارج، تبرز جمال وروعة إنشاء المكتبة . 

ويفتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 في نسخته الثامنة عشر، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1:00 ظهراً بمكتبة الإسكندرية.

وتنظم مكتبة الإسكندرية دورة هذا العام خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من ٧٥ دار نشر من الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية، وذلك إلى جانب دور النشر المصرية، بالإضافة إلى جناحي الطفل وسور الأزبكية، كما يقام على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة، وذلك بحضور عدد من كبار الأدباء والمثقفين والفنانين.

ويُقام المعرض بساحة الحضارات بمكتبة الإسكندرية (البلازا) وداخل مركز المؤتمرات، يوميًا من الساعة 10,00 صباحًا وحتى الساعة 10,00 مساءً، ماعدا أيام الجمعة (من 2,00 ظهراً وحتى 10,00 مساءً) والدخول مجاني.

f470141c-9c39-4978-b8a7-c2a14729e797
f470141c-9c39-4978-b8a7-c2a14729e797
8be05d3a-73d8-4cd3-8a80-a2a3a90c2b2d
8be05d3a-73d8-4cd3-8a80-a2a3a90c2b2d
cdc7a4c3-b963-4da3-8e53-57b5172e970f
cdc7a4c3-b963-4da3-8e53-57b5172e970f
719eda89-dd45-40cf-bbb0-a07c4f4ec260
719eda89-dd45-40cf-bbb0-a07c4f4ec260
c57a93ff-e30d-443b-94b7-aac099020677
c57a93ff-e30d-443b-94b7-aac099020677
3dc23c6a-bbae-4cf7-857c-bed39c4f9284
3dc23c6a-bbae-4cf7-857c-bed39c4f9284
09d96f72-ec06-4197-95b1-0013708d1440
09d96f72-ec06-4197-95b1-0013708d1440
c74585db-6ce4-4daf-8910-388f216e20d8
c74585db-6ce4-4daf-8910-388f216e20d8
43481c1b-73b2-4d5b-b7ee-11b1aa503f56
43481c1b-73b2-4d5b-b7ee-11b1aa503f56
33383a69-a7a5-440d-a131-a07a747d7671
33383a69-a7a5-440d-a131-a07a747d7671
67ad9adf-f352-4a57-ab6a-4390ac24720a
67ad9adf-f352-4a57-ab6a-4390ac24720a
1e064c59-c2ed-4e2e-8a79-21701e6d1e4d
1e064c59-c2ed-4e2e-8a79-21701e6d1e4d
2f11e701-b85d-46c8-8c66-2258329cad06
2f11e701-b85d-46c8-8c66-2258329cad06
8d5bb75b-dc79-4ac8-9db4-3518b1df700f
8d5bb75b-dc79-4ac8-9db4-3518b1df700f
5b5f8f38-fbc7-4fcc-a3f0-732f6037c5fb
5b5f8f38-fbc7-4fcc-a3f0-732f6037c5fb
92642754-8f23-4cb6-9a03-ba6e9629be93
92642754-8f23-4cb6-9a03-ba6e9629be93
b270a639-704c-4668-b407-99d1ccf53bde
b270a639-704c-4668-b407-99d1ccf53bde
3f88d5c0-2dc6-4390-99ba-b3f9daf14d1f
3f88d5c0-2dc6-4390-99ba-b3f9daf14d1f
00cc4260-97d4-4e5a-956a-284a34f6bd45
00cc4260-97d4-4e5a-956a-284a34f6bd45
مكتبة الاسكندرية الاسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط الدكتور أحمد زايد احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية معرض مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة.. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

أخوها جه وشافهم في وضع مخل.. تفاصيل احتجاز شاب في عمارة 30 بالجيزة

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

شوبير: سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

المادة 6.. الزمالك مهدد بالإحالة للانضباط في قمة الأهلي 126| تفاصيل

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك الـ 126 كاملا في الدوري غدا| الأسماء

مفاجأة بحكم الـ var.. اتحاد الكرة يكشف عن طاقم قمة الأهلي والزمالك

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في ظهور جديد

الأقل ضغوطا.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟

شاروخان العرب والهند.. محمد ثروت يثير الجدل برفقه أميتاب باتشان

أحدهم مفاجأة.. كولر يطلب ضم 3 لاعبين ضمن صفقات الأهلي الجديدة

قبل مواجهة الزمالك.. هاشتاج «القمة لجمهورك يا أهلي» يتصدر تريند تويتر

في ناس بتتطاول.. خطيبة لاعب الأهلي تكشف حسابات مفبركة لمروان عطية

هدية لا تقدر بثمن.. شقيقة نجم الأهلي تثير التكهنات برسالة نارية

الواحد بيشوف العجب.. رسالة غامضة ومثيرة من شوبير عن تاريخ الأهلي

ترشيحاتنا

بعد الإعلان عن أماكن جديدة بقطاع الكهرباء.. اعرف شروط التعيين بالوظائف الحكومية

الحمد لله أنا بخير .. تركي آل الشيخ ينفي الصورة المتداولة له على سرير المرض

هدية ذهب ببلاش| ميكروباصات كينج لونج 2023 بـ مبادرة الإحلال بهذا السعر

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

بيراميدز يصدم الأهلي بشأن صفقة مصطفى فتحي

ارتفاع محدود في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق السجن.. لن تصدق ما فعله بريطاني بـ قطة أعلى حافة منحدر

قبل القمة 126.. لماذا طلب كولر هذه الطلبات من الخطيب؟| فهل حسم الأمر؟

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة

فيديو صدم البريطانيين.. سائق يلقي سيدة معاقة من الكرسي المتحرك

فيديو

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

من السجدة إلى قسم الشرطة.. قصة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

هزة جديدة في أسعار الذهب واستقرار الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ