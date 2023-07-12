رئيس صرف صحي الإسكندرية يجري جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمحطات

أجرى المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة الحالة الفنية للمحطات ومدي جاهزيتها وانتظام العمل بها.

وتفقد نافع سير العمل بمحطة معالجة التنقية الغربية التي تعمل بطاقة استيعابية 100 ألف م3/يوم ومحطة معالجة التنقية الشرقية التي تعمل بطاقة استيعابية 800 ألف 3/يوم ومحطة معالجة الهانوفيل التي تعمل بطاقة استيعابية 20 ألف م3/يوم ومحطة معالجة ك21 التي تعمل بطاقة تصميمية 180 ألف م3/يوم، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدي جاهزيتها ومتابعة انتظام العمل بها.

وشدد على أهمية المتابعة الدورية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الامثل لها وضرورة اجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقا للخطة الزمنية واتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد على إستمرار عمليات التطهير للبيارات لزيادة قدراتها الاستيعابية، ولضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطط الشركة .

كما تفقد نافع المعمل المركزي بمحطة التنقية الشرقية وأوضح أن الشركة تولي إهتماماً كبيراً بمنظومة المعامل والجودة وذلك من خلال توفير كافة سبل تطوير المنظومة ، الأمر الذي انعكس علي تجديد شهادة الأيزو الدولية للمعمل المركزي للمرة السادسة علي التوالي ، مشيداً بالجهود التي يقوم بها قطاع الجودة بالشركة.