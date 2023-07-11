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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يرحب بالوفود المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح  بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاما والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من  10 حتى 17 يوليو الجاري وتضم البطولة منافسات فردي البنين وفردي البنات  والتتابع والتتابع المختلط بمشاركة 210 لاعبين ولاعبة ممثلين عن ٣٥ دولة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأعضاء الاتحاد الدولي والمصري، ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة.

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وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الوفود الأجنبية علي أرض الإسكندرية، معربا عن سعادته بحضور فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث.

 

ووجه الشكر إلي وزير الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجميع القائمين علي تنظيم البطولة، مؤكداً أن نجاح البطولة يعد استكمالاً للتفوق المصري في استضافة كبري الأحداث والبطولات الرياضية.


وأكد اللواء محمد الشريف، أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

 

وفي كلمة مسجلة رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالحضور متمنياً للجميع التوفيق والنجاح ،  وقال أن  الدولة المصرية تشهد العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات ومنها قطاع الشباب والرياضة وأشار "صبحي " إلي أن الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع الرياضي  كانت سببًا رئيسيًا فى ثقة الاتحادات الدولية نحو منح مصر شرف استضافة أكبر البطولات والأحداث الرياضية المختلفة، وأتاح الفرصة أمام توفير الخدمات الشبابية والرياضية فى كل المحافظات ، وأضاف أن استضافة  مصر لبطولة العالم تحت 17 عاما للخماسي تأتي استكمالاً لسلسلة البطولات التي تقام علي أرض مصر  من منطلق ثقة المجتمع الرياضي الدولي.

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