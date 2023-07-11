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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: الشواطئ استقبلت 45 جمعية منذ بداية موسم الصيف

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ على أتم الاستعداد دائما لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان أن الشواطئ؛ مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية  بإجمالي 3438 فردا من ذوي الهمم من بينهم 230 كفيف، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

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ووجه الشريف، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كافة سبل الترفيهية لأبنائنا من ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ وخاصة شاطئ ذوي الهمم.

 

ومن جانبه؛ أشار عبد الرازق؛ إلى أن الشواطئ استقبلت العام الماضي 196 جمعية بعدد 29260 فرد منهم 500 مكفوفين، مؤكدا أن الشواطئ ترحب دائما باستقبال ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن السياحة والمصايف تسعى دائما لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكي يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين.

الاسكندرية الجمعيات الخيرية الجمعيات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الاجهزة التنفيذية أعضاء الجمعيات

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