محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة شكاوى المواطنين

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، بمتابعة شكاوى المواطنين، والاهتمام بالتواصل المباشر والمستمر معهم، وتلبية مطالبهم والاستجابة الفورية لمشاكلهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عنهم.

ومن جهتها، تابعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي ثان المنتزه، خلال تفقدها لسير العمل بالمركز التكنولوجي بالحي، شكاوى المواطنين، كما تابعت آليات حل تلك المشكلات.

وفي السياق ذاته، أكدت "مدني" ضرورة العمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، كما شددت على حتمية تحقيق الاستجابة الفورية بأفضل شكل ممكن؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق متصل، ووفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة التفاعل مع المواطنين لحل مشكلاتهم، وضرورة خلق حلقة وصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين؛ عقد لقاء جماهيري في حي ثان المنتزه، بناء على تعليمات الدكتورة رباب مدني، وبحضور المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي ، ومديري الإدارات المعنية.

وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين، وبحثها فورا في أثناء اللقاء، بحضور جهات الاختصاص؛ لاتخاذ اللازم حيالها، حيث جاءت الشكاوى ما بين “إدارة هندسية، وتراخيص محلات، وإشغال طريق، وإعلانات”.

جدير بالذكر، أنه يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين؛ ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل الموعد المحدد للقاء، ويخصص اللقاء؛ لمناقشة أصحاب الشكاوى، في وجود الأجهزة المختصة؛ لضمان الشفافية.