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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة 100 يوم صحة تواصل فعالياتها شرقي الإسكندرية

فعاليات مبادرة 100
فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة، بديوان عام حي ثان المنتزه، وذلك تحت رعاية الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه.

وتستهدف ️المبادرة عمل تحاليل طبية للكشف عن أمراض السكر والضغط والإعتلال الكلوي والأورام السرطانية وصحة المرأة. 

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يأتي هذا تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية لتقديم خدمات مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وتخلل اليوم ندوات توعوية عن الوقاية من الأمراض والتوعية بمخاطر وأضرار التدخين والتدخين السلبي.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الفعالية قد تم تنظيمها بالتعاون بين الإدارات المعنية بالحي (العلاقات العامة والإعلام، وحدة تكافؤ الفرص، مركز معلومات التنمية المحلية)، وإدارة التثقيف الصحي بمنطقة المنتزه الطبية) ومستمرة لمدة ثلاثة أيام، والمبادرة قد تم تدشينها في 25 يونيو الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل ، و‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم ، لتشمل ‎المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

الاسكندرية الإدارات المعنية أضرار التدخين الاعتلال الكلوي الأورام السرطانية التثقيف الصحي التنمية المحلية ١٠٠ يوم صحة

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