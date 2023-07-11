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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ قرار إزالة عقار قديم آيل للسقوط بحي الجمرك وسط الإسكندرية

إزالة أجزاء من عقار
إزالة أجزاء من عقار بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وسط الإسكندرية حملة إزالة لعقار قديم، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين. 
وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك، قامت إدارة المشروعات اليوم بالبدء في تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن ١٩ ابن العربي.

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وذكر الحزب في بيان أن العقار كان به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة ، وجاري المتابعة اليومية حتى انتهاء الأعمال.
وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.

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