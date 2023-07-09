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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لسائق يقود تحت تأثير المخدرات بميناء الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " م.أ.ف"، بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليه، والزمته بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالقيادة تحت تأثير المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة ، وعضوية كل من المستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، والمستشار هيثم وجية محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

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وبدأت القضية المقيدة برقم 628 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من ضباط البحث الجنائي بضبط المتهم أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ميناء الإسكندرية.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، أنه أثناء القيام بحملة مرورية ،استوقفت القوة الأمنية المتهم " م.أ.ف" سائق ،وحال مناقشته عن التراخيص ،اشتبه في كونه واقعا تحت تأثير مخدر ، فتم عرضه علي إجراء التحليل بالكاشف الاستدلالي من قبل فني معمل التحاليل الطبية المرافق للحملة ، والذي جاءت نتيجته إيجابية تعاطي لمخدر الحشيش،و بمواجهته أقر بتعاطيه المواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ،حيث ثبت من تقرير مركز الإسكندرية للسموم بالمستشفي الجامعي، إيجابية تعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وبعد الاطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت على المتهم.

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