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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استحداث خدمات جديدة للمرضى

الإسكندرية .. وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء المبنى الجديد بمستشفى رأس التين العام

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال الإنشاء والتجهيزات الجارية بالمبنى الجديد الملحق بمستشفى رأس التين العام بمحافظة الإسكندرية، ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2022- 2023.

يأتي ذلك في إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية (100 يوم صحة).

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على شرح مفصل للرسومات الهندسية الخاصة بأعمال المبنى الجديد، والذي يتم إنشاؤه على مساحة 870 مترًا ويتكون من 3 أدوار.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنشاءات وتجهيزات المبنى، مما يساهم تطوير قسم الاستقبال والطوارىء، للعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقليل وقت الانتظار بقسم الطوارىء، وكذلك استحداث خدمات جديدة بالمستشفى، منها القساطر القلبية والمخية.

وقال «عبدالغفار» إن المقترح الوظيفي للمبنى سيضم 2 غرفة عمليات طوارىء، و6 أسرة عناية ما بعد العمليات، كما سيضم وحدة لإنقاذ مرضى السكتات الدماغية، وإعادة التأهيل لما بعد السكتة، مجهزة بالكامل بطاقة 6 أسرة.

رافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

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