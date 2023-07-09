جنايات الإسكندرية: المؤبد لنقاش بتهمة الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "س.م.م"، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، ومصادرة المخدر والمبلغ المالي الهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وبدأت القضية المقيدة، برقم 1073 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندنا تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد بضبط المتهم ،وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان ، بانه حال المرور الأمني بدائرة القسم ، أبصرت القوة الأمنية المتهم " س.م.م" نقاش، الذي ما ابصر القوة الأمنية حتي القي من يده علبة سجائر، وتبين أن بداخلها عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن ال10 قطع المضبوطة لمخدر الحشيش، ووزنت 12.77جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.