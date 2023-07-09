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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكثيف التوعية بأهداف مبادرة 100 يوم صحة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتابعان حملة 100 يوم صحة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهمية تكثيف التوعية بأهداف الحملة، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعوية بجميع الأماكن المُنفذ بها الحملة، حيث ثّمن أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية.

جاء ذلك خلال جولة اللواء محمد الشريف مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في جولة تفقدية صباح اليوم لمتابعة سير العمل والوقوف على مؤشرات أداء مبادرة 100 يوم صحة التي تم تدشينها في 25 يونيو الماضي والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

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وخلال الجولة، ‎وجه محافظ الإسكندرية، الشكر والتقدير لكافة الفرق الطبية من العاملين على حملة 100 يوم صحة، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكافة أعمارهم.


وقد اطلع الدكتور خالد عبد الغفار على تقرير مفصل حول مؤشرات الخدمات المقدمة ضمن الحملة بإجمالي ١٩١٦٧٠ ما تم تقديمة من خدمات علاجية ووقائية وترددات منذ بدء المبادرة، كما أثني علي وجود المبادرة ببشاير الخير حيث أكد ان أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين هي توفير خدمة طبية متميزة للمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة ‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم، لتشمل ‎المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

رافق الوزراء في الجولة التفقدية دكتور أحمد جمال نائب المحافظ ودكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ودكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية وممثلي عن المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

الاسكندرية الأسرة المصرية 100 يوم صحة الاعتلال الكلوي ارتفاع ضغط الدم ارتفاع الأمواج الجولة التفقدية

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