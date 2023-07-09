بسبب ارتفاع الأمواج.. مصايف الإسكندرية: رفع الرايات الحمراء بالشواطئ

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن هناك عددًا من الإجراءات لضمان سلامة الرواد والمصطافين بالإسكندرية، وعلى رأسها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وأكدت ضرورة اتباع تعليمات المنقذين، والسباحة في المنطقة التي يتواجد بها المنقذ، وقراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ، ولبس سترة النجاة في حالة عدم إجادة السباحة.

وشددت على ضرورة تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ، وفي حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.