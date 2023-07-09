مدير سابق باليونسكو: مصر مهددة بارتفاع منسوب المياه خاصة الإسكندرية

‏قال الدكتور بدوي رهبان خبير كوارث الطبيعية وتغير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا، إن مصر مثل غيرها من البلدان سواء في شرق البحر المتوسط أو الشرق الأوسط وفي العالم كله ستكون معنية بمشكلة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه.



‏وتابع بدوي رهبان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن مصر معرضة لخطر ارتفاع منسوب المياه على الشواطئ مثل مدينة الإسكندرية وغيرها من المدن، وهناك مدن مماثلة في غيرها من البلدان مثل شانغهاي في الصين وفي هولندا معرضة لذلك وهذا الخطر يهدد معظم بلدان العالم.

خبراء المناخ

وأضاف: كما يقول لنا بعض خبراء المناخ إن منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط قد تشهد آثار أشد قوة من باقي البلدان وهذا واقع حتمي.