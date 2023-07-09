خبير كوارث الطبيعية: متوسط حرارة كوكب الأرض بلغ أعلى مستوى هذا الأسبوع

‏قال الدكتور بدوي رهبان خبير الكوارث الطبيعية و تغيير المناخ ومدير الحد من الكوارث الطبيعية في اليونسكو سابقا، إن هذا الارتفاع شديد في درجات الحرارة في كوكب الأرض، لا يوجد ما يدعونا إلى القلق في المستقبل القريب سواء الأسابيع أو الأشهر المقبلة بشأن التغير المناخي لكن المشكلة في مستقبلنا البعيد.

حرارة كوكب الأرض

وتابع بدوي رهبان خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية “mbc masr”، يأتي هذا الخطر بسبب أن متوسط حرارة كوكب الأرض هذا الأسبوع بلغ أعلى مستوى وهناك دول الكبرى الآن تستعد للكوارث بسبب الحرارة العالية، مؤكدا أن درجات الحرارة ترتفع بسبب ما نسميه بانبعاثات الغازات الدفيئة في الفضاء وهذه الغازات تنتج عن المصانع وعن وسائل النقل والمواصلات اليومية.