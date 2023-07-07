الأسبوع الأكثر سخونة على الإطلاق.. الأمم المتحدة: تغير المناخ خرج عن السيطرة

قال السكرتير العام للأمم المتحدة، إن "تغير المناخ خارج عن السيطرة"، حيث أظهر تحليل غير رسمي للبيانات أن متوسط درجات الحرارة العالمية في السبعة أيام حتى يوم الأربعاء كان أكثر الأسابيع حرارة على الإطلاق، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال أنطونيو جوتيريش: "إذا أصررنا على تأخير الإجراءات الرئيسية المطلوبة، أعتقد أننا نتجه نحو وضع كارثي، كما يظهر آخر رقمين قياسيين في درجات الحرارة"، في إشارة إلى سجلات درجات الحرارة العالمية التي تم كسرها يومي الاثنين والثلاثاء.

وبلغ متوسط درجة حرارة الهواء العالمية 17.18 درجة مئوية يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي، متجاوزًا الرقم القياسي 17.01 درجة مئوية الذي تم الوصول إليه يوم الاثنين.

وفي فترة السبعة أيام المنتهية يوم الأربعاء، كان متوسط درجة الحرارة اليومية 0.04 درجة مئوية أعلى من أي أسبوع في 44 عامًا من حفظ السجلات، وفقًا لبيانات المناخ التابعة لجامعة مين.

وأظهر هذا المقياس أن متوسط درجة حرارة الأرض يوم الأربعاء ظل عند مستوى قياسي بلغ 17.18 درجة مئوية.

من جهتها، قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تعتبر أرقامها المعيار الذهبي في بيانات المناخ، يوم الخميس إنها لا تستطيع التحقق من صحة الأرقام غير الرسمية.

أكدت الأمم المتحدة عودة ظاهرة النينيو، وهو نمط متقطع من الطقس، يوم الثلاثاء. وكانت آخر ظاهرة نينيو رئيسية في عام 2016، والتي لا تزال العام الأكثر سخونة على الإطلاق.