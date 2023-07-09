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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بخصم يصل لـ 25 % .. الأوقاف تطرح إصدرات قضايا التجديد بمكتبة الإسكندرية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار حرصها على نشر الوعي والثقافة الإسلامية، إقامة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرضًا هامًا حول إصداراته المتميزة في قضايا تجديد الخطاب الديني بمكتبة الإسكندرية بدءًا من 12 يوليو 2023م حتى 26 يوليو 2023م بمحافظة الإسكندرية.

قضايا تجديد الخطاب الديني

وذلك لجميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من كتب، وموسوعات، ومنتخبات، وذلك في ضوء نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وبهذه المناسبة يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور ورواد مكتبة الإسكندرية وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على النحو التالي:
١- خصم 25 ٪ على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
٢- خصم 20 ٪ على الموسوعات والمنتخبات باللغة العربية واللغات الأجنبية.

البرنامج الصيفي للطفل

أقامت مديرية أوقاف الجيزة الجمعة الماضية، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل 2023 بمسجد الأنصاري بالباويطي.

حضر الاحتفالية الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية، والشيخ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ خالد راضي خالد عبد الحميد مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل، وقد أشاد الدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية بالبرنامج الصيفي للأطفال وباهتمام الأوقاف ببناء الوعي الرشيد، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

الأوقاف وزارة الأوقاف قضايا تجديد الخطاب الديني المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مكتبة الاسكندرية البرنامج الصيفي للطفل نشر الفكر الوسطي

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