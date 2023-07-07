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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : إقبال غير مسبوق على البرنامج الصيفي للطفل بالواحات .. صور

الدكتور السيد مسعد
الدكتور السيد مسعد

أقامت مديرية أوقاف الجيزة اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للبرنامج الصيفي للطفل 2023 بمسجد الأنصاري بالباويطي.

 حضر الاحتفالية الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية، والشيخ السيد علي السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، والدكتور أحمد عبد السعيد محمد أبوطالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ خالد راضي خالد عبد الحميد مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم. 

البرنامج الصيفي للطفل

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف الجيزة.

وشهد الاحتفال حضورًا متميزًا واهتمامًا بالغًا بالبرنامج الصيفي للطفل، وقد أشاد الدكتور صبري شاكر رئيس مجلس ومدينة الواحات البحرية بالبرنامج الصيفي للأطفال وباهتمام الأوقاف ببناء الوعي الرشيد، مؤكدًا أن البرنامج الصيفي للأطفال يربط ‏النشء ببيوت الله (عز وجل)، ويقوم عليه نخبة متميزة من أئمة وواعظات الأوقاف، ويسهم في تقويم ‏سلوك وأخلاقيات الطلاب داخل البيت وخارجه، ويسهم في بناء وعي الأطفال وينمي ‏لديهم روح الانتماء للوطن ومحبته.

نشر الفكر الوسطي

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وضمن فعاليات القافلة الدعوية بالواحات البحرية أقامت مديرية أوقاف الجيزة مقرأة الجمهور بمسجد العارف بالله بالباويطي، بحضور الدكتور صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة، حيث شهدت المقرأة إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.

الأوقاف البرنامج الصيفي للأطفال البرنامج الصيفي للطفل مديرية أوقاف الجيزة تصحيح المفاهيم الخاطئة نشر الفكر الوسطي

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