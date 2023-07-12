عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. لقاء مفتوح مع الدكتور محمد سليم شوشة بمهرجان دواير الثقافي

محمد سليم شوشة
محمد سليم شوشة

يقدم مهرجان دواير الثقافي ضمن فعالياته لقاءاً مفتوحاً مع الدكتور محمد سليم شوشة، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، غداً الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الخامسة مساءاً، بمقر مسرح سينما راديو بشارع طلعت حرب.

ورش متنوعة لأطفال روضة السيدة وأهالينا ضمن فعاليات قصور الثقافة

ذكرى ميلاد مارسيل بروست.. محطات من حياة كاتب «البحث عن الزمن المفقود»

بسماتيك الأول.. حرر مصر من سيطرة الآشوريين وحكمها 54 عاما

ثقافة البحر الأحمر.. ورش لتعليم كتابة الشعر وفنون الخط العربي بالقصير|صور

صدر حديثا .. ديوان «أثقل من جبل يتمشى» للشاعر محمد البديوي

قصور الثقافة بالدقهلية.. محاضرات توعية احتفالاً باليوم العالمي للسكان|صور

في ذكرى ميلاد العالم المجنون.. جولة داخل متحف نيكولا تيسلا| صور

نتواصل مع الكائنات الفضائية.. ماذا أصاب نيكولا تيسلا عندما سافر عبر الزمن؟

وسط مدينة روما التاريخية.. عمال بناء يكتشفون رأسا آثريا من الرخام

وزيرة الثقافة تكلف عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس هيئة قصور الثقافة

شوشة: فرصة لرؤية الأصدقاء غداً 

أوضح الدكتور محمد سليم شوشة في تصريح خاص لصدى البلد، أن اللقاء المفتوح مع القراء يتناول مجمل الأعمال بين النقد والإبداع الروائي، ومشروعه في النقد بشكل خاص، وأحدث الإصدارات النقدية سواء كتاب «الصورة والعلامة» الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، وكتاب «ما وراء القصيدة» الصادر مؤخراً عن دار سما بالقاهرة. 

 

مهرجان دواير الثقافي 

انطلقت الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي الخميس الماضي الموافق 6 يوليو، بمقر مسرح سينما راديو بوسط البلد، ويشارك بالمهرجان أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، وعدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، وتستمر فعالياته حتى 15 يوليو الجاري.يتضمن المهرجان معرضاً للكتاب الأصلي، بالإضافة إلى معرض موازي للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

دواير محمد سليم شوشة سينما راديو جائزة الدولة التشجيعية مهرجان دواير الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

مفاجأة.. كولر يتمسك بـ نجم الأهلي ويرفض رحيله|تفاصيل

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

عمل صوت وحش أمام المأمور.. القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش وريم طارق

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كهربا يستقبل هدية من النادي الأهلي.. ويعلق: الأحلى في الدنيا

موضوعات متعلقة

ورش متنوعة لأطفال روضة السيدة وأهالينا ضمن فعاليات قصور الثقافة

ذكرى ميلاد مارسيل بروست.. محطات من حياة كاتب «البحث عن الزمن المفقود»

بسماتيك الأول.. حرر مصر من سيطرة الآشوريين وحكمها 54 عاما

ثقافة البحر الأحمر.. ورش لتعليم كتابة الشعر وفنون الخط العربي بالقصير|صور

صدر حديثا .. ديوان «أثقل من جبل يتمشى» للشاعر محمد البديوي

قصور الثقافة بالدقهلية.. محاضرات توعية احتفالاً باليوم العالمي للسكان|صور

في ذكرى ميلاد العالم المجنون.. جولة داخل متحف نيكولا تيسلا| صور

نتواصل مع الكائنات الفضائية.. ماذا أصاب نيكولا تيسلا عندما سافر عبر الزمن؟

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تحقيق النصر يتطلب عضويتنا بـ الناتو

وزارة الصحة تثير تساؤلات المواطنين بشأن صور شخصية للفنان محمد فؤاد

مفاجأة كبيرة.. كريستيانو رونالدو يبيع ساعات مستعملة |فيديو

البيت الأبيض يعلن إختراق الحاسبات الحكومية والسيطرة عليها

لأول مرة منذ 18 عاما .. أبو مازن يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلي

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

أزمة تضرب صناعة السينما والتليفزيون في أمريكا .. ضعف أجور| واحتمالية تأجيل أعمال فنية

سر عنقود العنب.. موقف غامض من إمام عاشور يثير حيرة الجمهور

بسبب دراجات الحرارة..ردة فعل غير متوقعة من مذيع شهير في النمسا.. فيديو

فيديو

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

حرق المصحف الشريف.. رد فعل صادم من أمريكا | ماذا حدث ؟

حفظ القرآن ويحب النبي والصحابة.. أبرز تصريحات جورج قرداحي عن الإسلام

موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة.. إعلان هام من وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ