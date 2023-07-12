غدا.. لقاء مفتوح مع الدكتور محمد سليم شوشة بمهرجان دواير الثقافي

يقدم مهرجان دواير الثقافي ضمن فعالياته لقاءاً مفتوحاً مع الدكتور محمد سليم شوشة، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، غداً الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الخامسة مساءاً، بمقر مسرح سينما راديو بشارع طلعت حرب.

شوشة: فرصة لرؤية الأصدقاء غداً

أوضح الدكتور محمد سليم شوشة في تصريح خاص لصدى البلد، أن اللقاء المفتوح مع القراء يتناول مجمل الأعمال بين النقد والإبداع الروائي، ومشروعه في النقد بشكل خاص، وأحدث الإصدارات النقدية سواء كتاب «الصورة والعلامة» الفائز بجائزة الدولة التشجيعية، وكتاب «ما وراء القصيدة» الصادر مؤخراً عن دار سما بالقاهرة.

مهرجان دواير الثقافي

انطلقت الدورة الأولى لمهرجان دواير الثقافي الخميس الماضي الموافق 6 يوليو، بمقر مسرح سينما راديو بوسط البلد، ويشارك بالمهرجان أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، وعدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، وتستمر فعالياته حتى 15 يوليو الجاري.يتضمن المهرجان معرضاً للكتاب الأصلي، بالإضافة إلى معرض موازي للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.